Sécuriser votre compte Twitter avec Yubico - API WebAuthn compatible avec les versions Android et iOS de Twitter

décembre 2020 par Yubico

Suite aux cybermenaces sophistiquées qui ont récemment frappé certains comptes, Twitter a annoncé d’importantes mesures visant à améliorer la protection et la sécurité de ses abonnés. Ainsi, l’authentification YubiKey via l’API WebAuthn est à présent compatible avec les versions Android et iOS de Twitter.