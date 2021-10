Sécuriser son entreprise face à la croissance du travail hybride avec Cisco

octobre 2021 par Cisco

À mesure que le modèle hybride s’impose, de nombreuses entreprises s’attellent à réduire la surface de leurs locaux tout en mettant en œuvre des politiques plus flexibles. Toutefois, limiter cette approche aux seuls avantages économiques à court terme serait incomplet. Il faut également tenir compte des défis qui pourraient émerger à plus long terme en matière de sécurité.

C’est pourquoi chaque entreprise qui adopte des modes de travail hybrides doit adapter son niveau de sécurité global en conséquence. À l’occasion du Mois européen de la cybersécurité 2021, Cisco se penche sur la façon dont les entreprises peuvent assurer leur protection face aux menaces qui entourent ce nouveau paradigme.

Du télétravail au travail hybride

En 2020, le nombre de collaborateurs de Cisco travaillant à distance est rapidement passé de 25 000 à pas moins de 140 000 dans 96 pays. Cette hausse exponentielle illustre parfaitement la réactivité et la souplesse dont les entreprises ont dû faire preuve pour instaurer le télétravail.

Pendant la crise, le défi de Cisco résidait dans la transition des entreprises vers le télétravail afin de garantir la continuité de leurs activités. Et pour le relever, Cisco a pu aussi compter sur le soutien des autres acteurs du secteur et bien sûr, ceux de ses partenaires.

Même si la situation a bien changé depuis le début de la pandémie, l’intérêt pour le travail flexible n’a quant à lui pas faibli. Cela signifie que les entreprises doivent redoubler d’effort pour renforcer leur approche de la cybersécurité globale et promouvoir le bien-être ainsi que la motivation de leurs collaborateurs.

C’est précisément l’objectif de l’e-book Cisco sur le travail hybride sécurisé, qui présente des solutions de sécurité technologiques et stratégiques pensées tout spécialement pour protéger vos équipes face à l’évolution des menaces. ThinkB4UClick

« Cette année, le thème du Mois européen de la cybersécurité est ThinkB4UClick. C’est un sujet important parce qu’il suffit d’un seul clic malheureux pour que les hackers puissent mettre la main sur des données » explique Lothar Renner – Managing Director Cybersecurity EMEAR. « Qu’il s’agisse d’une tentative d’hameçonnage, d’un ransomware ou de toute autre activité cybercriminelle, chaque entreprise doit se former et se protéger correctement. »

Depuis la pandémie, les collaborateurs accèdent aux ressources depuis un large éventail de réseaux et d’appareils non gérés par le département IT, ce qui offre de nouvelles possibilités aux hackers. D’ici la fin de l’année, Cisco estime qu’une entreprise sera visée par un ransomware toutes les 11 secondes.