Sécuriser, maintenir et améliorer les systèmes informatiques grâce à l’IA et au machine learning

mars 2021 par Ouassim Grar, le fondateur et dirigeant de Cyceo Informatique

A l’heure de la quatrième révolution industrielle, celle du numérique, et dans un contexte de crise sanitaire qui a exacerbé l’importance de l’informatique (télétravail, vente en ligne...), les entreprises françaises ont plus que jamais besoin de disposer de systèmes informatiques performants.

Or les PME de moins de 100 salariés sont confrontées à un double défi :

• d’un côté, elles sont particulièrement exposées aux cyberattaques (+20 à 25% depuis l’apparition du Covid-19 - source) et aux pannes ;

• d’un autre côté, elles manquent de compétences et de ressources en interne pour faire face à ces enjeux : le plus souvent, elles se contentent d’installer à l’aveugle des mises à jour en espérant que cela suffira à bloquer les pirates du web, à anticiper les défaillances des machines et les éventuelles pannes.

Elles sont ainsi lourdement pénalisées car, dans un contexte de crise économique, elles ne peuvent plus se permettre d’assumer les coûteuses conséquences d’un problème au niveau de leur système informatique. C’est pour leur apporter une solution 100% opérationnelle que Cyceo Informatique lance Oecy.io, un service d’infogérance informatique managée. Le concept : un service de pointe pour maintenir le parc informatique et l’infrastructure IT en condition opérationnelle, que ce soit en local ou sur le cloud public.

Sa force : la capacité à anticiper et à résoudre les incidents de manière proactive grâce à la puissance de l’Intelligence Artificielle (IA) et du machine learning.

L’IA et le machine learning : les technologies de demain sont déjà au service des PME

Grâce à l’IA et à l’apprentissage automatique, l’ensemble du parc informatique est analysé en permanence afin de prévenir les failles ainsi que les pannes matérielles et systèmes.

OECY permet ainsi d’avoir une longueur d’avance puisque cette solution interroge 24h/24 une base mondiale d’expérience afin d’apprendre et d’anticiper les nouveaux comportements. L’IA identifie ainsi facilement les menaces et détermine si une réponse est nécessaire ou non.

OECY est aussi un puissant levier de productivité puisque cet outil va étudier le comportement des utilisateurs afin de déterminer le temps passé par les utilisateurs sur leur session, d’identifier ceux qui téléchargent des logiciels (Shadows IT) et peuvent donc compromettre la sécurité du système, etc. L’objectif est de ne plus fonctionner dans l’urgence, comme des pompiers devant éteindre un incendie, alors qu’il est désormais possible de prévoir et de stopper le départ du feu !

Ouassim Grar, le fondateur, souligne :

« La maintenance proactive que nous proposons fonctionne 24h/24 et 7j/7, ce qui réduit considérablement les risques. Et comme elle est évolutive, elle est aussi ultra-performante face aux nouvelles failles et cyberattaques. »

Un fonctionnement en mode "zéro prise de tête"

OECY est proposé sous forme d’abonnements de 3 mois minimum, avec un essai de 30 jours gratuit. Dans tous les cas, les clients payent uniquement ce qu’ils consomment puisqu’ils déterminent librement le nombre de machines à gérer (la totalité ou seulement quelques-unes).

2 formules sont disponibles :

• Abonnement Essentiel : solutions essentielles, anticipation de panne en temps réel, cybersécurité multicouche, 1 sauvegarde par jour, restauration automatique, moteurs d’intelligence artificielle, machine learning, rapport mensuel d’intervention.

• Abonnement Premium : contenu de l’abonnement essentiel + solutions évoluées, 2 sauvegardes par jour, évaluation du risque de cyberattaque, rapport hebdomadaire d’intervention. Quel que soit l’abonnement choisi, la maintenance est permanente et illimitée. Et pour que tout soit simple de A à Z, la résiliation est garantie sans contraintes. Zoom sur les prestations phares réalisées par OECY

L’infogérance du serveur

Les problèmes sont résolus à distance, sans interruption pour les utilisateurs. Les correctifs et les tâches proactives sont également exécutés en dehors des heures ouvrées, afin de ne pas gêner le travail des équipes. L’infogérance du réseau

Pour permettre à ses clients d’offrir à leurs utilisateurs des services cohérents, fiables et sécurisés, OECY analyse les éléments et les chemins critiques, détecte et suit les nouveaux appareils connectés, tout en gérant les éventuelles tentatives d’intrusion et menaces de sécurité.

L’infogérance du parc télétravail

La gestion des appareils mobiles permet aux collaborateurs en télétravail d’être plus productifs et plus réactifs aux nouveaux usages tout en maintenant la protection de la propriété intellectuelle de l’entreprise et de ses données clients. Les appareils nomades restent également disponibles en offrant le même niveau de fiabilité.

La sauvegarde des données

OECY dispose d’une solution de sauvegarde qui prend en charge tous les postes de travail fixes, en télétravail et nomades, ainsi que les machines virtuelles, les documents d’entreprise et les données Microsoft 365. Elle réduit les coûts liés au stockage en effectuant des sauvegardes fiables et ultra-sécurisées qui sont stockées sur un cloud privé et souverain, au sein de l’entreprise. Cette protection avancée des données présente en outre l’avantage de ne pas compromettre la vitesse ni la fiabilité des appareils.