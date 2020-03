Sécuriser les environnements de cloud hybrides : un impératif stratégique

mars 2020 par Stéphane Hauray, Directeur régional WEST EMEA chez TUFIN

De nos jours, les entreprises utilisent massivement le cloud pour mieux répondre aux besoins de leurs clients et accélérer leur développement. Cependant, trop souvent dans les environnements de développement de cloud dynamique, les développeurs ont la possibilité de créer et de déployer des applications, en contournant totalement la sécurité. De ce fait, les équipes de sécurité se retrouvent avec des réseaux complexes et fragmentés et manquent de visibilité et de contrôle nécessaires pour garantir la sécurité et la conformité.

La sécurisation des environnements Cloud est donc indiscutablement le sujet sensible qui anime les RSSI des entreprises devant faire face à ce nouveau challenge. Dans ce contexte, un aspect essentiel doit être pris en compte : la gestion des politiques de sécurité unifiée pour le cloud hybride. Loin d’être un simple concept, il s’agit ici d’un véritable enjeu pour garantir une parfaite sécurisation du SI en s’appuyant sur une approche de gestion intégrée et prenant en compte les spécificités liées à l’utilisation de différents environnements cloud.

Automatiser les politiques de sécurité pour les entreprises sans perdre en agilité

Sur ce point, l’objectif est clairement de pouvoir gagner en visibilité et de contrôler la sécurité des environnements cloud natifs et hybrides. Il est alors stratégique d’unifier la gestion des politiques de sécurité sur les clouds locaux, natifs et hybrides. Ce faisant, cela permettra aux entreprises et aux DSI de bénéficier d’une plus grande visibilité et d’un meilleur contrôle de la sécurité du cloud, quel que soit l’environnement. Pour autant, afin d’être couronnée de succès, cette approche ne doit en aucun cas entraver l’agilité de l’entreprise et freiner son développement.

Faire converger le travail des DevOps et des équipes Cybersécurité

Pour réussir sa transformation digitale et permettre à l’entreprise de se développer durablement et en totale sécurité, les équipes DevOps et Cybersécurité doivent travailler main dans la main. Par exemple, en automatisant les politiques de sécurité, il est possible de supprimer l’introduction de nouveaux processus ou technologies qui impactent traditionnellement l’agilité de l’entreprise et peuvent créer des frictions inutiles. Il est ainsi possible de générer, provisionner et synchroniser automatiquement les changements de politique de sécurité dans les environnements de cloud hybrides.

Au regard de ces différents éléments, et parce que les entreprises vont continuer de transférer rapidement leurs opérations vers le cloud pour gagner en agilité commerciale, il est évident que les gouvernances cybersécurité doivent évoluer pour prendre en compte cette nouvelle donne. Dans ce contexte, les Directions des Systèmes d’information vont devoir appliquer des politiques cohérentes sur l’ensemble du cloud hybride, permettant une gestion unifiée des politiques de sécurité, quel que soit l’environnement. C’est à cette unique condition qu’elles pourront fortement élever leur niveau de sécurité et tirer profit du cloud sans compromettre la sécurité ou la productivité de leurs équipes.