Secure-IC remporte un prix au EY Prix de l’Entrepreneur de l’Année™

octobre 2021 par Marc Jacob

Saluée pour sa capacité d’innovation remarquable, Secure-IC est reconnue parmi les meilleures entreprises expertes en cybersécurité et participe à la contribution d’un monde plus sûr en produisant des technologies nécessaires à l’évaluation de la vulnérabilité des systèmes embarqués. La force de son projet repose sur une stratégie ambitieuse en matière de protection intellectuelle, dès son origine.

Depuis près de 10 ans, l’entreprise construit sa croissance sur un fort développement à l’international, compte 80 salariés présents dans 20 pays sur 5 continents. Plus de 40 familles de brevets internationaux et 250 articles scientifiques publiés offrent aujourd’hui à Secure-IC une position de leader dans le monde de la cybersécurité pour les systèmes embarqués.

C’est pour sa dimension internationale, son engagement pour une cybersécurité certifiée et normalisée et sa capacité d’innovation garantie par des brevets qu’Hassan Triqui, CEO de Secure-IC a reçu ce prix qui vient récompenser le travail de son entreprise créée en 2011 avec Sylvain Guilley et Philippe Nguyen.

Le prochain rendez-vous : l’édition nationale d’EY Prix de l’Entrepreneur de l’Année™

Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année se tient sur l’ensemble du territoire français dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Est, Île-de-France, Nord de France, Nouvelle-Aquitaine, Ouest, Sud-Est et Occitanie. Les lauréats distingués dans chacune des régions concourront ensuite pour la cérémonie nationale qui se tiendra le mardi 16 novembre prochain à l’Olympia, à Paris. Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année est organisé par EY, en partenariat avec HSBC Continental Europe, Verlingue, courtier en assurances, et Steelcase, leader mondial de l’aménagement tertiaire, avec le soutien de Bpifrance et en partenariat média avec BSMART.

Pour départager les 34 candidats de la région Ouest, un jury composé de membres indépendants de l’écosystème ont délibéré le 5 juillet 2021.

Le jury du Prix de l’Entrepreneur de l’Année, présidé par Pascal Pasquier, PDG du Groupe Brioche Pasquier, lauréat du Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2014, était composé de :

• Samuel Bachelot, Conseiller Développement et Innovation, Atlanpole

• Frédéric Boiffin, Directeur Listing Région Ouest, Euronext

• Jean Charroin, Directeur général, Essca

• Carine Chesneau, Présidente, Groupe Lambert-Manufil et membre DRO

• Marie-Laure Collet, Présidente du groupe Kalicea, Vice-Présidente Medef Bretagne et vice-présidente de Produit en Bretagne

• Nolwenn Febvre, Présidente et fondatrice, Les P’tits Doudous

• Pierre-Antoine Gourraud, Professeur et praticien hospitalier, fondateur de Octopize

• Véronique Lainé, Co-Présidente, FBN

• Christian Tacquard, Président, Réseau Entreprendre Bretagne

• Grégory Thibord, CEO, Ici Lundi