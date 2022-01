Secure-IC lève 20 M€

janvier 2022 par Marc Jacob

Secure-IC annonce ce jour une première levée de fonds de 20 millions d’euros, menée par Alliance Entreprendre avec le concours de GO Capital et de BNP Paribas Développement. La société compte ainsi accélérer sa croissance organique à l’international, soutenir un plan de recrutement ambitieux et réaliser des opérations de croissance externe afin de mettre en œuvre sa vision « Chip to Cloud ».

Secure-IC a construit sa croissance, depuis sa création en 2010, sur un fort développement à l’international. Avec aujourd’hui une présence et des clients dans 20 pays, sur 5 continents, la société compte plus de 100 collaborateurs. La recherche et développement constitue l’un des piliers majeurs de cette croissance, avec plus de 200 brevets internationaux à son actif et 250 articles scientifiques publiés.

Secure-IC fournit des technologies de protection brevetées qui sont intégrées à des centaines de millions de puces électroniques pour les smartphones, ordinateurs portables, automobiles, compteurs intelligents, serveurs pour le Cloud, etc.

Ce financement va permettre à Secure-IC d’accélérer la mise en place de sa vision « chip to cloud », qui consiste à aller au-delà de la sécurisation matérielle des puces électroniques. Secure-IC entend ici couvrir l’intégralité du cycle de vie de la sécurité des objets connectés et systèmes embarqués, depuis leur conception en passant par la gestion des flottes de dispositifs déployés jusqu’à la fin de leur exploitation.

L’accompagnement des Investisseurs Financiers, qui disposent de l’expertise du Venture Partner d’Alliance Entreprendre dédié à la cybersécurité, sera déterminant dans l’exécution de cette feuille de route. Leur accompagnement passera également par la structuration d’une stratégie de croissance externe avec une double logique : (i) géographique avec la consolidation d’une position ou d’une nouvelle implantation à l’international ; (ii) et technologique avec l’acquisition de solutions et d’expertises complémentaires.

« Pour renforcer la sécurité des biens et des personnes au quotidien, la cybersécurité doit être au cœur de la conception des solutions techniques embarquées. Nous avons été très impressionnés par la vision des dirigeants et sommes convaincus que Secure-IC est un acteur de référence pour répondre à cet enjeu de Security by design en proposant une offre complète tel que le Root of Trust ou la résistance au déchiffrement quantique. Avec cette opération de growth capital, en ligne avec la stratégie d’investissement d’Alliance Entreprendre sur la cybersécurité, nous allons pouvoir accompagner Secure-IC dans cette nouvelle étape clé de son développement avec l’objectif de devenir le leader européen » résument Benoît Thiedey, Romain Mistre et Sébastien Viou d’Alliance Entreprendre.

« Secure-IC dispose d’un savoir-faire technique de haut niveau qui repose sur un socle de propriétés intellectuelles important. Nous avons été convaincus par l’expertise de l’équipe et son réel potentiel à devenir un acteur significatif et reconnu sur le marché de la cybersécurité des objets connectés. Cet investissement au capital de Secure-IC constitue le premier financement réalisé via notre fonds de capital-risque OV4, récemment lancé et dédié à soutenir la croissance durable des sociétés implantées sur les territoires du Grand Ouest », indique Bertrand Distinguin, Président de GO Capital.

Yannick Carré et Grégoire Duverne, Directeurs de Participations chez BNP Paribas Développement, précisent « Créé depuis plus de 10 ans, Secure-IC est un acteur historique, mondial, des solutions de cybersécurité. Fier de ses racines bretonnes, Secure-IC est un acteur important de l’écosystème français de la Cyber, le projet, mené avec talent par Hassan Triqui et ses équipes, s’inscrit pleinement dans la volonté de BNP Paribas Développement d’accompagner le développement des PME, ETI et start-ups sur de nouveaux marchés mondiaux en pleine croissance. »