Sector Alarm lance une nouvelle caméra intérieure HD

août 2023 par Marc Jacob

Sector Alarm, spécialiste de la sécurité (intrusion, incendie, situations d’urgence et inondation) propose des solutions d’alarmes télésurveillées pour particuliers et professionnels. Soucieux de garantir une protection contre les cambriolages, et d’assurer une protection supplémentaire des locaux et des salariés à tout instant, Sector Alarm étoffe son offre au service de télésurveillance pour les professionnels avec le lancement d’une nouvelle caméra 100% connectée qui vient compléter son système d’alarme et dont le stockage des vidéos sur une période de 7 jours est une exclusivité.

Puissante en tout point : les principaux avantages de la nouvelle caméra

• Une vision nocturne : possibilité de voir dans l’obscurité avec infrarouge.

• Grand angle de vue 117° : la caméra possède un grand angle et s’ajuste afin de capturer une vaste zone.

• Connexion WiFi : propose une connexion haut débit sécurisée.

• Garantie pendant la toute la durée du contrat : assistante technique gratuite et remplacement gratuit en cas de panne.

Une télésurveillance renforcée pour les locaux et les salariés 24h/24 - 7j/7

La nouvelle caméra de surveillance intérieure HD permet une surveillance du local professionnel à chaque instant grâce à une qualité d’image full HD (1080p) avec zoom et à la technologie d’intelligence analytique. Tout passage devant la caméra génère l’envoi d’une notification et l’enregistrement d’un clip vidéo en Cloud à revisionner plus tard sur une application mobile dédiée. Une carte SD implantée dans la caméra permet également un stockage local et continu durant 7 jours, une exclusivité qui offre la possibilité de communiquer les enregistrements à la police si besoin.

Il est également possible de vérifier le live streaming des caméras à chaque instant depuis l’application mobile et créer des règles d’enregistrement pour n’avoir que les remontées les plus pertinentes.

Couplé au système d’alarme de Sector Alarm, le centre de télésurveillance de ce dernier peut également utiliser le visuel des caméras pour réaliser la levée de doute et se montrer encore plus réactif en cas de déclenchement lié à une intrusion ou un incendie.

