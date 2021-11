Sectigo devient une Autorité de Certification agnostique

novembre 2021 par Marc Jacob

Sectigo® annonce avoir transformé son produit phare, Sectigo Certificate Manager (SCM), en une plateforme universelle capable de gérer les certificats publics et privés d’autres Autorités de Certification (AC) de premier plan. Cette innovation offre aux entreprises une approche à la fois flexible, agile et moderne pour gérer et sécuriser leurs identités numériques en très grand nombre, leur permettant également d’explorer de nouveaux cas d’usages.

Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme SCM offrent une voie de migration simple, depuis des solutions sur site devenues obsolètes, à une plateforme cloud moderne. Celle-ci est conçue pour sécuriser et gérer le volume croissant d’identités numériques utilisées au sein de chaque entreprise.

Microsoft rejoint la plateforme de Sectigo

L’Autorité de Certification de Microsoft (MSCA) est la première AC privée tierce majeure ajoutée à la plateforme de Sectigo. De nombreuses autres Autorités, y compris des AC publiques, seront activées début 2022. Dans sa nouvelle version, la plateforme SCM pourra donc déployer et gérer tout certificat privé de Microsoft, aux côtés des certificats publics et privés de Sectigo.

De nouvelles fonctionnalités répondant aux enjeux actuels des professionnels Sectigo ajoute également de nouvelles fonctionnalités innovantes à sa plateforme SCM, qui permettront de résoudre de nouveaux cas d’usage émergents, notamment :

• L’authentification sans mot de passe (ou passwordless) : En utilisant des certificats comme solution alternative à l’utilisation traditionnelle de mots de passe, la solution de Sectigo permet une connexion instantanée et 100% sécurisée des collaborateurs et de leurs appareils, réduisant ainsi le risque de cyberattaques. Une solution particulièrement intéressante avec la hausse sans précédent du nombre de collaborateurs travaillant en remote.

• L’automatisation des processus robotiques (RPA) : De nouvelles améliorations ont été apportées pour faciliter la connexion et la communication entre bots.

• L’automatisation avancée : La durée de vie des certificats étant de plus en plus courte, les entreprises doivent systématiquement les renouveler. De nouvelles fonctionnalités d’automatisation de la plateforme permettent d’installer et de renouveler automatiquement ces certificats.

• La validation de l’identité numérique à distance : Il est désormais possible d’authentifier à distance les utilisateurs (employés, clients, partenaires…), pour leur permettre de signer des documents en toute sécurité, de n’importe où et depuis n’importe quel appareil.

SCM est une plateforme cloud de gestion du cycle de vie des certificats, indépendante face aux diverses AC. Celle-ci est conçue pour émettre et gérer les cycles de vie des certificats afin de sécuriser chaque identité au sein de l’entreprise (collaborateurs, outils…). Grâce à la possibilité de gérer des certificats provenant d’AC tierces, les clients de Sectigo peuvent toujours profiter de leurs investissements externes et gérer tous leurs certificats via un portail central. SCM propose des intégrations avec les principaux fournisseurs de technologie et des capacités d’automatisation avancées, permettant de s’adapter à chaque environnement IT.