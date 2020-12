Sectigo annonce l’acquisition de SSL247 et du néerlandais Xolphin

décembre 2020 par Marc Jacob

Sectigo®, fournisseur de PKI (Public Key Infrastructures), de solutions automatisées de gestion d’identité numérique et de sécurité Web, annonce aujourd’hui l’acquisition de SSL247, le plus grand revendeur à valeur ajoutée (VAR - Value Added Reseller) de certificats SSL, spécialiste de la PKI, des tests de vulnérabilité et de sécurité Web en France et au Royaume-Uni, ainsi que de Xolphin, l’acteur de référence pour les certificats SSL aux Pays-Bas.

Avec ces acquisitions, Sectigo étend considérablement sa portée commerciale et son support pour les principales solutions de certificats digitaux de la société (Sectigo Web Security Platform et Sectigo Certificate Manager) à des milliers d’organisations supplémentaires, en Europe et en Amérique latine. SSL247 et Xolphin maintiendront leurs marques en tant que filiales de Sectigo.

Une croissance internationale liées aux acquisitions Depuis quelques années, Sectigo a accéléré sa croissance internationale au travers de nombreuses acquisitions clés grâce au soutien de ses partenaires dont GI Partners (société américaine de capital-investissement du marché intermédiaire) qui a acquis la firme en septembre 2020.

Au cours des trois dernières années, Sectigo a ainsi réalisé quatre acquisitions. En 2019, il a notamment acquis Icon Labs, un fournisseur de solutions de sécurité pour les OEM embarqués et les fabricants d’appareils IoT, et Codeguard, Inc. en 2018, un leader mondial de la maintenance, de la sauvegarde et de la reprise après le sinistre de sites Web.

Partenaire de longue date de Sectigo, SSL247 a près de deux décennies d’expérience dans la vente et la prise en charge de certificats SSL, d’évaluations de vulnérabilités, d’identifiants numériques (e-mail, signature de code, certificats IoT), de tests et d’audits d’intrusions, de protection des données et d’autres solutions de sécurité, et ce, dans 18 pays d’Europe et d’Amérique latine.

Fondée en 2002, Xolphin a délivré plus de 600 000 certificats à plus de 40 000 clients en Europe. La société, reconnue pour son support client de qualité et sa validation rapide des certificats Extended Validation (EV), dispose d’un réseau actif de revendeurs mondiaux qui s’appuient sur l’expertise de Xolphin pour fournir rapidement des certificats SSL et des produits de signature numérique (emails, codes, PDF).