Secret Server de Delinea s’améliore

décembre 2023 par Marc Jacob

Delinea annonce de nouvelles fonctionnalités pour Secret Server afin d’améliorer la facilité d’utilisation et d’augmenter l’adoption du PAM dans les entreprises. Ces améliorations optimisent la façon dont les utilisateurs privilégiés interagissent avec le coffre-fort par le biais du Web Password Filler et du Connection Manager. En outre, les nouvelles fonctionnalités de l’application Delinea Mobile réduisent les frictions et améliorent les workflows pour les utilisateurs tout en fournissant de meilleurs contrôles d’accès à privilèges.

Une étude Delinea révèle que 79% des employés adoptent sciemment des comportements à risque afin de mener à bien leur travail. Pour réduire les risques, les responsables de l’informatique et de la sécurité ont besoin de solutions PAM rapides à déployer et faciles à utiliser afin que les contrôles soient faciles à adopter. Un coffre-fort d’entreprise est la base de toute stratégie PAM et Secret Server réduit les obstacles à l’adoption de cet outil. La solution de Delinea offre plusieurs options pour accéder aux informations d’identification à privilèges en perturbant le moins possible les workflows en cours des utilisateurs.

Sécurité continue pour tous les utilisateurs accédant à des identifiants à privilèges

Grâce à une nouvelle fonctionnalité de recherche intégrée, les administrateurs et les utilisateurs professionnels qui utilisent Web Password Filler (WPF) pour accéder aux applications web bénéficient d’une meilleure visibilité des informations d’identification disponibles et stockées dans Secret Server. En outre, les utilisateurs bénéficient d’un accès facilité aux informations d’identification nécessitant une vérification et des commentaires directement à partir du navigateur, sans avoir à passer d’un écran à l’autre. Ils bénéficient également d’une connexion simplifiée avec l’option de remplissage automatique des codes TOTP (mot de passe temporaire à usage unique).

Les améliorations apportées à Connection Manager permettent aux utilisateurs qui lancent des sessions à distance à l’aide d’informations d’identification protégées de gérer rapidement plusieurs sessions privilégiées sans mettre en péril la sécurité ou la productivité. Les administrateurs peuvent répondre aux défis d’authentification multi-facteurs (MFA) liés à des secrets individuels dans la même fenêtre de Connection Manager. Les utilisateurs peuvent également étendre leurs droits de vérification des informations d’identification directement dans

Connection Manager, réduisant ainsi le besoin de passer d’un écran à l’autre et d’une application à l’autre.

L’application Delinea Mobile comprend désormais des mises à jour qui améliorent la facilité d’utilisation afin de répondre au besoin des administrateurs d’accéder, de gérer et de sécuriser les comptes privilégiés. Parmi elles, des options de déverrouillage, la possibilité de générer des mots de passe et des améliorations de lisibilité qui rationalisent les workflows et augmentent la productivité tout en garantissant un accès sécurisé aux informations d’identification protégées.

L’application Delinea Mobile peut être téléchargée sur Google Play Store et Apple App Store.