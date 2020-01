Seclab recrute 10 nouveaux experts

janvier 2020 par Marc Jacob

Le spécialiste de la cybersécurité Seclab confirme sa forte croissance en France et à l’international et va renforcer ses équipes techniques et commerciales en 2020 en ouvrant dix nouveaux postes.

Basée à Montpellier, Seclab innove dans la cyberprotection des systèmes industriels et critiques depuis 2011. Ses produits « 100% made in France » permettent une interconnexion sécurisée entre les réseaux OT et IT des industries et OIV (production et réseaux électriques et gaziers, traitement de l’eau, industries chimiques et pétrolières, etc.). Ce solide positionnement lui permet de travailler pour les plus grands acteurs du marché et de compter EDF dans son capital.

Au regard de ces éléments, Seclab souhaite donc franchir une nouvelle étape et conserver un haut niveau de qualité de service. C’est dans ce contexte que l’intégration de nouveaux experts est une priorité pour la société. En rejoignant Seclab, les nouvelles recrues pourront intégrer une équipe reconnue qui a conçu et mis sur le marché des produits de nouvelle génération qui sont utilisés à l’échelle mondiale par les plus grandes entreprises.

La forte culture de l’innovation est un réel différenciateur pour Seclab qui dispose d’une maitrise intégrale de la conception de ses produits (hardware, électronique, software). Seclab offre donc une réelle opportunité de travailler sur un projet passionnant au sein d’une équipe soudée. Un autre marqueur de l’ADN de la société est enfin la qualité des conditions de travail proposées aux collaborateurs.

Quelques opportunités proposées chez Seclab

Architectes Cyber / Avant-vente bilingues français-anglais

Développeurs système et réseau et couches basses (Linux, bare system, embarqué)

Électroniciens FPGA / VHDL

Xavier FACELINA, Président de Seclab « Nous entourer de nouveaux experts est une priorité pour Seclab. Nous souhaitons avant tout recruter des collaborateurs passionnés qui partagent nos valeurs et notre volonté de sécuriser efficacement des environnements critiques au travers de produits performants et innovants. Prendre part à notre projet est donc plus qu’un simple emploi, mais bel et bien une réelle opportunité de donner un sens à sa carrière en participant activement à la sécurisation d’environnements stratégiques qui peuvent fortement impacter notre quotidien. »

Pour postuler, rendez-vous sur : https://www.seclab-security.com