Seald obtient la certification CSPN de l’ANSSI pour sa solution Seald-SDK

janvier 2021 par Marc Jacob

Seald obtient la certification CSPN (Certification de Premier Niveau) de l’ANSSI pour son logiciel phare Seald-SDK. La consécration de 4 années de travail et d’un produit de chiffrement de bout en bout considéré comme robuste simple à utiliser et intégrant parfaitement les problématiques cryptographiques.

Une certification confirmant la crédibilité de Seald

Après plus de 4 années de travail ayant mobilisé 7 personnes à temps plein sur le sujet, Seald a décidé de soumettre, en décembre 2019, son produit Seald-SDK à la certification CSPN de l’ANSSI.

Mandaté par l’ANSSI, l’audit de Seald-SDK a été réalisé par le centre d’évaluation SYNACKTIV (organisme qui avait déjà audité OLVID – la messagerie française cryptée instantanée – ayant reçu le prix des Assises de la Sécurité) pendant plus de 35 jours pour trouver d’éventuelles failles. Le rapport transmis à l’ANSSI a fait mention d’un produit robuste, prêt à la certification.

Le 4 décembre, Seald a été officiellement inscrit sur la prestigieuse liste des produits certifiés CSPN.

Le premier et seul acteur SDK français certifié ANSSI sur une solution de chiffrement de bout en bout

Quand on évoque la notion de chiffrement il est important de distinguer le chiffrement classique, dont tout le monde dispose, qui crypte les conversations d’un point A vers un point B. Mais si le point B est un serveur alors toutes les personnes ayant accès à ce serveur ont une vue sur les communications, du chiffrement dit « end-to-end » qui est sans intermédiaire et qui sécurise l’ensemble des conversations et des accès entre le point A et B.

Les acteurs les plus emblématiques de chaque secteur, à l’image de Doctolib ou Zoom, ont annoncé implémenter du chiffrement de bout en bout dans leurs applications. Le marché se structure et la demande se fait plus forte. Un acteur certifié est un acteur référencé sur le marché. Seald est aujourd’hui reconnu comme un éditeur souverain d’une solution de chiffrement de bout en bout et devient, grâce à son logiciel intuitif et simple d’utilisation – sans nécessaire compétence de cryptographies- un acteur de la démocratisation du chiffrement de bout en bout en entreprise. Cette certification le place dans le top 5 des éditeurs du marché.

« L’autre pan de cette certification c’est la validation d’un modèle qui fonctionne. On peut faire l’analogie avec les enfants. Les données sont comme les enfants des entreprises, elles y tiennent plus que tout alors quand un jeune acteur vient frapper à leur porte pour leur proposer une solution ils hésitent, mais si ce jeune acteur vient à leur porte avec une preuve de la fiabilité et de la robustesse de la solution alors ils achètent ! La certification ANSSI nous permet d’aller de nouveau adresser notre message à 70% de nos prospects qui se réfèrent à l’avis de l’ANSSI avant signature soit potentiellement un X20 dans nos carnets de commande » évoque Maxime Huber, CPO & co-fondateur de Seald.

Une solution accessible à tous sans connaissance cryptographique

Seald-SDK permet d’adresser deux cibles : les développeurs, mais aussi les utilisateurs finaux avec la suite Seald emails et fichiers. Sans besoin de connaissance et de compétence en cryptographie, un développeur peut implémenter le plus haut niveau de protection au sein de ses applications et logiciels. L’entreprise peut désormais mettre le chiffrement dans les mains des utilisateurs en quelques manipulations.

A titre d’exemple, l’implémentation de Seald-SDK dans une application de chat peut se faire en seulement 79 lignes de code.