Seagate lance le disque SkyHawk AI 24 To

décembre 2023 par Marc Jacob

Seagate® Technology Holdings plc lance le disque dur Seagate® SkyHawk™ AI 24 To conçu pour les applications d’imagerie et d’analyse vidéo. Faisant suite au récent lancement du disque dur Seagate® Exos™ X24 24 To reposant sur la technologie d’enregistrement magnétique conventionnel CMR (Conventional Magnetic Recording) et offrant une capacité inégalée, le nouveau SkyHawk AI 24 To répond aux besoins croissants de données en masse du secteur de la sécurité en périphérie.

À mesure que les entreprises mettent en œuvre un nombre croissant d’applications alimentées par l’intelligence artificielle (IA), les performances et le coût total de possession dépendent de plus en plus de leur capacité à stocker et à accéder efficacement à des ensembles de données massifs. Le SkyHawk AI 24 To de Seagate est un disque avancé optimisé pour la vidéo, spécialement conçu pour les enregistreurs vidéo en réseau (NVR) compatibles avec l’IA pour les applications de sécurité en périphérie. Il relève le défi des systèmes avancés d’aujourd’hui, à savoir enregistrer et analyser des séquences vidéo tout en prenant en charge simultanément l’analyse GPU.

Le SkyHawk AI s’adapte intelligemment à l’échelle des divers environnements de surveillance, gérant jusqu’à 64 flux vidéo HD et 32 flux d’IA supplémentaires. Conçu pour les environnements NVR compatibles avec l’IA pour l’exécution d’applications de sécurité en périphérie, il prend en charge 10 000 heures de vidéo et d’analyse, y compris les charges de travail intensives des systèmes de surveillance fonctionnant en permanence et compatibles avec l’IA, tout en garantissant l’absence de perte d’images grâce au puissant firmware ImagePerfect™ AI de Seagate.

Le SkyHawk AI affiche un temps moyen entre deux pannes de 2,5 millions d’heures et un taux de charge de travail de 550 To/an, soit un taux trois fois supérieur à celui des disques durs de surveillance standard et jusqu’à dix fois supérieur à celui des disques durs pour ordinateurs de bureau. L’outil SkyHawk Health Management de Seagate, intégré aux systèmes NVR compatibles, surveille activement les conditions environnementales et d’utilisation, et recommande des actions préventives si nécessaire. SkyHawk Health Management offre également la technologie RAID RapidRebuild qui permet de reconstruire les volumes trois fois plus rapidement que les disques durs standard. Ce disque est couvert par une garantie limitée de cinq ans et assorti des services Rescue Data Recovery de Seagate pendant trois ans.

Disponible ce mois-ci, le SkyHawk AI 24 To est commercialisé au prix de 589,00 €.