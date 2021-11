Seagate étend l’utilisation des solutions de simulation d’Ansys

novembre 2021 par Marc Jacob

Ce nouveau contrat de trois ans vient renforcer une collaboration de longue date entre les deux entreprises et procurera à Seagate des capacités de simulation renforcées pour de nouveaux cas d’usage. La simulation numérique permet à l’entreprise de réduire les besoins en reconception des produits permettant ainsi de réduire considérablement les temps et les coûts de développement. À titre d’exemple, les outils d’Ansys ont contribué à mettre au point la dernière technologie de stockage de Seagate : l’enregistrement magnétique assisté thermiquement (HAMR). Ses ingénieurs ont pu démontrer un gain majeur en termes de densité de données (bit / unité de surface), ce qui leur a permis d’augmenter la capacité de stockage des disques durs de manière significative.

Concevoir des systèmes aussi complexes nécessite des modèles thermiques, mécaniques et magnétiques très sophistiqués afin de pouvoir évaluer les performances des différents composants et architectures du disque dur. Pour y parvenir, Seagate s’appuie sur plusieurs logiciels de simulation d’Ansys, interconnectés grâce à la plateforme Ansys OptisLang. Intégrant l’intelligence artificielle et le machine learning, cet outil permet de rationnaliser le flux de simulations des produits HARM en identifiant automatiquement et rapidement les solutions optimales aux problèmes de conception. Les ingénieurs gagnent un temps précieux et peuvent ainsi se concentrer sur d’autres domaines, comme l’optique grâce au logiciel Ansys Lumerical, une solution de référence en matière de simulation nanophotonique (étude de la lumière et de ses interactions avec la matière à l’échelle nanométrique).