Seagate Technology choisit Genetec pour sécuriser ses campus internationaux

juillet 2021 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce que Seagate Technology Holdings pcl a déployé GenetecMC Security Center pour sécuriser ses campus internationaux et ses bureaux régionaux.

Ce déploiement mondial à grande échelle repose sur la plateforme de sécurité unifiée de Genetec, qui comprend Security Center, le système de gestion vidéo (VMS) sur IP Genetec OmnicastMC afin de gérer plus de 1 150 caméras, le système de contrôle d’accès (ACS) sur IP Genetec SynergisMC pour gérer plus de 22 000 titulaires de carte, Sipelia pour gérer les communications entre les interphones et les opérations de sécurité, et les systèmes de stockage haute capacité, à haut rendement et ultra performants ExosMC X 5U84 de Seagate. Tous les sites sont connectés à l’aide de la fonctionnalité Federation de Genetec Security Center qui permet de centraliser la surveillance, les rapports et la gestion des alarmes dans l’ensemble de l’entreprise.

La solution permet à Seagate d’extraire jusqu’à 1,3 pétaoctets de vidéo haute définition dans un seul et même disque à partir de centaines de caméras et d’autres appareils IoT sans perdre une seule image ou un seul paquet de données.

« La vidéo, et en particulier la vidéo haute définition multi-sources, représente un test de performance rigoureux pour toute solution de stockage », déclare Ken Claffey, vice-président senior et directeur général des systèmes de stockage d’entreprise chez Seagate. « De la même façon, la disponibilité des données d’une plateforme de sécurité robuste et unifiée comme GenetecMC Security Center dépasse toutes les attentes. Le volume considérable de flux vidéo haute définition, d’images et de métadonnées, associé à des périodes de conservation de plus en plus longues, représente l’une des infrastructures informatiques les plus difficiles à déployer. »

Ce déploiement à l’échelle de l’entreprise fournit un modèle précis pour un environnement de sécurité physique de pointe, unifié et haute performance pour les grandes installations modernes.

« Les entreprises avec des campus à l’échelle mondiale et les centres de données ont des exigences stratégiques, et sécuriser un nombre croissant d’actifs dans d’immenses installations, tout en gardant une longueur d’avance sur les menaces émergentes, devient de plus en plus difficile », explique Christian Morin, vice-président des groupes de produits chez Genetec Inc. « Ce déploiement à l’échelle de l’entreprise offre un excellent exemple de la façon dont les entreprises peuvent mettre en œuvre une approche holistique de la sécurité, qui englobe la sécurité physique et la cybersécurité, tout en garantissant la conformité avec les mandats réglementaires qui évoluent à un rythme rapide. »