Seagate Technology Holdings plc lance Exos® CORVAULT™

septembre 2023 par Marc Jacob

Seagate Technology Holdings plc annonce son nouveau système Exos® CORVAULT™ 5U84. Ce nouveau système de stockage de masse aide les entreprises du secteur des médias et du divertissement à réduire leurs émissions de carbone et leurs coûts d’exploitation en maintenant les disques en service plus longtemps, ce qui témoigne de l’engagement de Seagate envers la durabilité. IBC a également honoré Seagate en classant l’entreprise parmi les finalistes du Social Impact Award dans la catégorie Environment and Sustainability pour son programme de circularité.

La solution Exos CORVAULT de Seagate est un système de stockage en masse hautes performances, efficace et durable, qui s’auto-répare et apporte une disponibilité à 99,999 % au stockage scale-out dans les datacenters. CORVAULT se différencie des autres systèmes de stockage d’entreprise par l’expérience utilisateur comparable à la gestion d’un seul disque dur, mais avec une capacité de plusieurs pétaoctets. Auparavant disponible dans un format 4U standard pour les grands racks de 1,2 mètre de profondeur, ce système est désormais proposé dans un format 5U pour les racks plus petits de 1 mètre de profondeur, fréquemment utilisés dans les entreprises du secteur des médias et du divertissement. Le système Exos CORVAULT 5U84 offre des gains d’efficacité à très grande échelle aux datacenters de ces entreprises du fait qu’il est rapide à déployer, qu’il rationalise la gestion des données et qu’il nécessite peu de maintenance.

La nouvelle solution de stockage CORVAULT réduit les déchets électroniques et les coûts opérationnels ; en outre, elle réduit jusqu’à moitié la consommation électrique globale du processeur, de la RAM et des ressources réseau dans l’architecture du Software-Defined Data Center. Tout cela est rendu possible par les technologies révolutionnaires de protection des données de Seagate, telles que le codage d’effacement ADAPT (Advanced Distributed Autonomic Protection Technology) associé à la régénération automatique des disques (ADR) pour renouveler automatiquement les disques durs à la demande.

La prolifération des services de streaming, l’augmentation de l’audience des médias et de la résolution des contenus, ainsi que la réduction des ressources informatiques, l’archivage coûteux, les flux de données limités et les problèmes de sécurité, sont quelques-uns des principaux défis du secteur auxquels répond le portefeuille de solutions de stockage de Seagate. De la caméra au cloud, Seagate présente son portefeuille complet de solutions de stockage au salon IBC. Avec ses systèmes de stockage Exos et ses solutions et services Lyve, spécialement conçus pour les entreprises du secteur des médias et du divertissement, Seagate aide ses clients à faciliter les flux de données, à optimiser la disponibilité des données et à assurer une prévisibilité des coûts à long terme en gardant le contrôle de leurs données et de leurs budgets.