Seagate Technolog lance IronWolf® et IronWolf Pro

septembre 2020 par Marc Jacob

Seagate Technolog , a élargi ses gammes de disques de stockage en réseau (NAS) IronWolf® et IronWolf Pro conçus pour les particuliers et les petites entreprises, avec l’arrivée d’un nouveau disque dur de 18 To et de nouveaux modèles SSD SATA. Ces nouveaux disques offrent une vitesse, une capacité et une endurance inégalées pour apporter des performances fiables, évolutives et constantes aux solutions NAS.

Le nouveau disque IronWolf Pro de 18 To a été spécialement conçu et optimisé pour les systèmes NAS. Équipé du micrologiciel AgileArrayTM, reposant sur la technologie CMR (Conventional Magnetic Recording, enregistrement magnétique classique), il offre des performances RAID constantes à plusieurs utilisateurs simultanés. Ce disque offre une limite de taux de charge de travail (WRL, workload rate limit) élevée de 300 To/an, ce qui permet aux utilisateurs de lire, de sauvegarder et d’accéder à davantage de données de leur système NAS. Il affiche également un taux de transfert soutenu de 250 Mo/s, ce qui en fait le disque IronWolf le plus rapide et le plus généreux en termes de capacité. Les disques durs IronWolf Pro offrent l’outil IronWolf Health Management pour les systèmes NAS compatibles et sont couverts par une garantie limitée de cinq ans. Le nouveau disque dur IronWolf Pro de 18 To sera disponible ce mois-ci au prix de 599,99 €.

Les nouveaux SSD SATA IronWolf Pro 125 et IronWolf 125 de Seagate sont des disques optimisés pour les systèmes NAS qui offrent une endurance 24/7 et des performances évolutives dans les environnements multi-utilisateurs afin de répondre aux besoins des PME, des professionnels de la création et des indépendants. Le SSD IronWolf Pro 125 est idéal pour les environnements multi-utilisateurs et les charges de travail élevées : il affiche une endurance jusqu’à 1 DWPD (Drive Writes Per Day, écritures complètes de disque par jour) et protège les données contre les pannes d’électricité. En outre, il est couvert par une garantie limitée de cinq ans et assorti des services Seagate Rescue Data Recovery pendant trois ans. Également couvert par une garantie limitée de cinq ans, le SSD IronWolf 125 présente une endurance de 0,7 DWPD. Ces deux nouveaux SSD offrent le logiciel Seagate IronWolf Health Management avec les systèmes NAS compatibles, y compris les systèmes de partenaires stratégiques tels que Synology, Qnap et Asustor, permettant aux utilisateurs de surveiller facilement les performances et l’état de fonctionnement de leur disque.

Le nouveau SSD IronWolf 125 est désormais disponible avec des capacités de 250 Go (64,99 €), 500 Go (99,99 €), 1 To (169,99€), 2 To (309,99 €) et 4 To (629,99 €). Le SSD IronWolf Pro 125 est quant à lui disponible avec des capacités de 240 Go (104,99 €), 480 Go (139,99 €), 960 Go (259,99 €), 1,92 To (449,99 €) et 3,84 To (839,99 €).