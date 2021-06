Seagate® Technology Holdings plc lance Exos® CORVAULT

juin 2021 par Marc Jacob

Seagate® Technology Holdings plc lance des solutions de stockage en masse intelligentes conçues pour simplifier la gestion des données et réduire l’intervention humaine dans les centres de données et en macro-périphérie. Le nouveau système de stockage de haute densité Exos® CORVAULT offre des performances SAN basées sur l’architecture de stockage révolutionnaire de Seagate, combinant la puce VelosCTTM ASIC de sixième génération, la protection des données par erasure coding ADAPT et la technologie ADR (Autonomous Drive Regeneration).