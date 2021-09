Se prémunir contre les cybercriminels

septembre 2021 par BlackBerry

« L’être humain est généralement enclin à l’erreur, cela arrive tout simplement. Prenez les attaques de phishing par exemple, et comment les prévenir. Vous pouvez éduquer les personnes, mais lorsqu’elles sont dans un moment d’inattention, elles sont amenées à faire des erreurs. Ce n’est pas leur faute, c’est à l’entreprise de continuer à mettre en œuvre une stratégie de sécurité solide et de s’assurer qu’elle ne met pas ses employés dans une position où ils pourraient commettre ces erreurs compromettantes.

En fin de compte, nous devons arriver à une position où nous protégeons de manière proactive nos systèmes, nos personnes et nos données, et non après coup. »

« En effet, une stratégie de sécurité basée sur la prévention vise à neutraliser les logiciels malveillants avant même qu’ils ne soient activés. Si l’on empêche les malwares de s’exécuter, les conséquences en aval et les efforts qui en résultent pour tracer, contenir et réparer les dommages, sont considérablement réduits. Les couches de sécurité peuvent alors être simplifiées ou réduites, ce qui allège la charge administrative des équipes dédiées, déjà très sollicitées par les alertes provenant de dizaines de solutions.

En stoppant ces malwares au moment de leur intrusion, les solutions de sécurité contribuent à améliorer la résilience des entreprises, à réduire la complexité des infrastructures ainsi qu’à rationaliser la sécurité.

Une approche véritablement efficace et responsable de la cybersécurité repose sur la prévention. Les entreprises doivent alors mettre en place de véritables stratégies dédiées, à la fois pour assurer leur sécurité et la continuité de leurs activités. »