Scutum acquiert le portefeuille « Activeille sur-mesure »

juin 2021 par Marc Jacob

Scutum, groupe de la sûreté-sécurité digitale à l’échelle internationale, annonce un accord avec Cofintex 6, filiale du Groupe Groupama, spécialisée dans la surveillance des biens, permettant à Scutum d’intégrer un nouveau portefeuille de clients, via « Activeille sur-mesure », et de renforcer sa position auprès notamment des PME/PMI .

En se positionnant sur cette offre de solutions personnalisées, Scutum devient également le partenaire commercial de plusieurs entités du Groupe Groupama - Caisses régionales Groupama et Gan Assurances - pour des prestations de sécurité sur-mesure. Acteur de premier plan de la prévention, Scutum a pu s’appuyer sur son rôle de précurseur en matière d’innovation pour finaliser cet accord.

Fondé en 1989, Scutum fournit des services de sûreté et sécurité innovants aux grands groupes, PME, collectivités territoriales et particuliers en affirmant la promesse « prévention contre les risques ». S’appuyant sur sa forte expertise en alarme anti-intrusion, détection incendie, contrôle d’accès et vidéo surveillance, Scutum a développé la Scutum Smart Security Platform pour prévenir les clients des risques qu’ils encourent. Alliant Intelligence Artificielle et vigilance humaine, elle a la capacité de fournir une offre globale de services, d’analyser des données clients pour contextualiser les risques et optimiser toute réponse.

Le partenariat sera opéré par Scutum France qui assure une présence au plus près des clients grâce à un maillage territorial maitrisé s’appuyant sur plus de 40 agences en France et un engagement continu via des technologies du digital telles que la vidéo intelligente et la fiabilité de ses solutions. Cette expertise passe par une approche à 360° et la capacité d’accompagner les clients depuis l’audit de sécurité jusqu’à la télésurveillance, en passant par l’installation et la maintenance.