Scott Sayce nommé Directeur Mondial de la Souscription Cyber chez Allianz Global Corporate & Specialty

juin 2021 par Marc Jacob

Il dirigera les activités de souscription Cyber d’AGCS ainsi que le Centre de Compétence Cyber du groupe Allianz qui est intégré à AGCS. Scott Sayce sera basé à Londres et rapportera à Shanil Williams, Directeur Mondial Lignes Financières.

Il succèdera à Catharina Richter, actuelle Directrice Mondiale Centre de Compétence Cyber pour AGCS et le groupe Allianz, qui prendra de nouvelles fonctions au sein du groupe Allianz (l’annonce de cette nomination sera communiquée ultérieurement).

Scott Sayce était jusqu’à présent Directeur mondial Lignes Financières et Cyber chez AXA. Avant de rejoindre AXA en 2017, il était responsable des divisions Cyber et Technologies & Sciences chez CNA Hardy. Il a débuté sa carrière en tant que courtier d’assurance à la Lloyd’s avant de passer à la souscription pour se concentrer sur les risques cyber et technologiques depuis près de 20 ans.

AGCS a lancé sa première offre dédiée à la cyber assurance en 2013 et a connu une croissance régulière depuis lors sur tous ses marchés clés à l’échelle mondiale. En 2020, AGCS a généré plus de 100 millions d’euros de primes brutes souscrites avec des solutions de cyber assurance. En mars 2021, AGCS a annoncé un partenariat avec Google Cloud et Munich Re offrant une solution de gestion des cyber risques pour les clients du cloud. Le centre de compétence Allianz Cyber a été créé en 2018 et se concentre sur la coordination et l’alignement à l’échelle du groupe des cyber-expositions et de la souscription dans le segment de l’assurance des entreprises