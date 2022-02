Scott Peterson rejoint Exclusive Networkes en tant que Senior Vice President of Global Channel Sales et Mark Dellavalle est nommé Senior Vice President of Global Systems Engineering

février 2022 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. renforce sa Direction commerciale. Scott Peterson est nommé au poste de Senior Vice President of Global Channel Sales et Mark Dellavalle au poste de Senior Vice President of Global Systems Engineering. Tous deux reporteront à Joe Vitalone, Chief Revenue Officer.