Schneider Electric s’associe à Fortinet pour sécuriser la transformation numérique

août 2020 par Marc Jacob

Schneider Electric et Fortinet se sont associés pour former un partenariat stratégique visant à fournir des solutions de cybersécurité répondant aux besoins uniques des réseaux OT. Selon les termes de l’accord, Schneider Electric intégrera les pare-feu, l’accès sécurisé et d’autres solutions de protection des équipements de Fortinet dans ses propres solutions de cybersécurité afin d’aider ses clients à sécuriser et à protéger leurs opérations de plus en plus numériques.

En tant qu’intervenant dans le webinaire gratuit de Fortinet intitulé Securing the Future of Industrial Controls : Insights from an Operations Leader Survey, Jay Abdallah se joindra aux experts de Fortinet et à d’autres leaders du secteur pour discuter de la convergence IT-OT, de l’impact du nombre croissant de périphériques IoT sur les environnements industriels et de comment la mise en œuvre des meilleures pratiques va permettre de relever les défis liés à la sécurisation du paysage transformé par le numérique. Le séminaire en ligne aura lieu le 20 août 2020 à 12 h 00 HAE. Consultez le site Web pour obtenir plus d’informations et vousinscrire.

Des offres dynamiques pour des cybermenaces tout aussi dynamiques Dans un contexte où les vecteurs de menace peuvent changer d’une heure à l’autre et où l’infrastructure stratégique et les industries de production internationales font face à des menaces croissantes, la cybersécurité n’est pas une mesure ponctuelle. Parce que les risques sont dynamiques, l’approche de gestion et d’atténuation des cyberrisques se doit également de l’être. Toutefois, les différentes opérations nécessitent des solutions différentes et leurs besoins évoluent au fil du temps. En réunissant la technologie, l’expertise et l’expérience de Schneider Electric en matière de gestion des systèmes IT et OT stratégiques avec les offres de cybersécurité de Fortinet, le partenariat promet de proposer des solutions de cybersécurité et de prévention des menaces plus robustes, adaptées aux besoins uniques et évolutifs des entreprises dans presque tous les secteurs. L’accord est structuré de manière à permettre aux entreprises de développer conjointement des solutions de cybersécurité pour des industries et des applications spécifiques. Les clients auront donc davantage accès à des produits de pointe et à des solutions de cybersécurité personnalisées et flexibles, grâce aux applications Fortinet intégrées aux offres Schneider Electric.