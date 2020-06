Schneider Electric rejoint le programme de partenaires d’Infrastructure Masons

juin 2020 par Marc Jacob

Schneider Electric annonce être partenaire d’Infrastructure Masons (iMasons), une association professionnelle à but non lucratif du secteur des infrastructures numériques. En tant que membre partenaire, Schneider Electric donnera accès à des ressources pour soutenir les activités d’iMasons en matière d’éducation et de réseautage, ainsi que ses programmes de dons en faveur du secteur.

iMasons, constitué de responsables d’infrastructures majeurs, d’experts techniques et du secteur, a pour mission de construire et d’exploiter les fondements de l’ère numérique. L’organisation s’attache à promouvoir l’image du data center et le développement de ses professionnels par le biais d’adhésions, d’événements et d’une participation sectorielle. Depuis son lancement en 2016, iMasons s’est engagé à soutenir l’évolution du secteur et l’utilisation de l’infrastructure pour améliorer l’économie, l’environnement et la société. À ce jour, ses membres représentent plus de 150 milliards de dollars en projets d’infrastructure dans plus de 130 pays.

Un objectif partagé de diversité, d’inclusion et de développement

Schneider Electric s’appuiera sur la participation de plusieurs responsables individuels déjà engagés dans l’association iMasons et dans bon nombre de ses programmes conformes aux valeurs du groupe, parmi lesquels ses initiatives en faveur de la diversité et de l’inclusion, ou ses programmes éducatifs et de tutorat. Ensemble, ils soutiendront également la nouvelle génération de professionnels par des ateliers de développement de carrière, des stages et des bourses d’études.

Ivonne Valdes, Vice-présidente Global Sales pour le segment Cloud et Service Provider de Schneider Electric, est actuellement présidente du groupe des membres LatinX d’iMasons. Claudia Massey, Vice-présidente monde Business Operations pour le segment Cloud et Service Provider de Schneider Electric, occupe le poste de coprésidente du groupe.

Pour attirer davantage de personnes dans ce secteur et encourager des groupes sous-représentés à envisager une carrière dans le domaine des infrastructures numériques, iMasons a lancé le Diversity & Inclusion Champion Award. En 2019, le prix a été décerné à Ivonne Valdes pour son leadership et ses réalisations en l’honneur et en faveur d’une plus grande diversité dans le secteur.