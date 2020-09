Schneider Electric présente la solution de refroidissement montée en rack Uniflair™

septembre 2020 par Marc Jacob

Disponible dans le monde entier, cette nouvelle solution libère de l’espace au sol dans les locaux informatiques en plaçant le système de refroidissement au bas des racks, quel que soit le type de rack. La solution s’intègre dans EcoStruxure™, ce qui permet de disposer d’une visibilité globale de la performance et de l’état des équipements, avec l’aide d’un service bureau expert ouvert 24h/24-7j/7 utilisant le logiciel de gestion de data center (DCIM) de nouvelle génération, EcoStruxure IT Expert, et EcoStruxure Asset Advisor.

Les avantages de la nouvelle solution de refroidissement montée en rack Uniflair :

• Plus simple : permet de contrôler précisément la température pour refroidir les racks individuels des équipements informatiques, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des dispositifs de refroidissement supplémentaires.

• Plus flexible : s’installe et s’intègre rapidement et simplement au bas des racks informatiques.

• Moins cher à l’utilisation : la capacité variable offre une modulation continue et automatique de la vitesse du ventilateur et du compresseur pour l’adapter aux besoins de circulation d’air et fournir un refroidissement de 0,5 à 3,5 kW, en optimisant ainsi l’efficacité et en réduisant le coût d’exploitation.

• Moins de maintenance : une solution conçue pour un entretien rapide et un accès facile, ce qui réduit la maintenance non planifiée.