Schneider Electric lance le Galaxy VL

avril 2021 par Marc Jacob

Schneider Electric annonce le lancement mondial de l’onduleur triphasé Galaxy VL 200-500 kW (400 V/480 V), nouveau venu dans la gamme Galaxy. Disponible dans le monde entier, cet onduleur compact offre jusqu’à 99 % d’efficacité en mode ECOnversion™ et permet un retour sur investissement complet en deux ans (selon les modèles) pour des data centers de moyenne et grande taille ou ceux adaptés à des sites industriels et commerciaux. Une démonstration virtuelle (dédiée aux partenaires et professionnels des data centers), des fonctionnalités et caractéristiques du Galaxy VL se tiendra le 04 mai depuis l’Innovation Executive Briefing Center de Schneider Electric.

Alors que l’espace au sol à l’intérieur des data centers est devenu très précieux, le Galaxy VL occupe une surface de 0,8 m², soit la moitié de la moyenne du marché. Son architecture modulaire et évolutive permet aux professionnels des data centers d’augmenter leur alimentation électrique de 200 kW à 500 kW par modules de 50 kW, de manière progressive et flexible, en fonction de leurs besoins.

Schneider Electric introduit avec son Galaxy VL le Live Swap, une fonction inédite qui offre un design sécurisé pour l’ajout ou le remplacement des modules d’alimentation pendant que l’onduleur est connecté et totalement opérationnel, ce qui garantit une meilleure continuité de service et évite les interruptions de service non programmées. De plus, la conception Live Swap assure une protection accrue des collaborateurs qui n’ont plus à transférer l’onduleur sur le by-pass de maintenance ou en mode batterie pendant l’installation ou le retrait des modules d’alimentation.

« Le nouveau Galaxy VL à haute efficacité énergétique, est une vraie innovation dans le domaine des onduleurs. Il est conçu pour aider nos clients à se développer tout en limitant le coût d’exploitation.Il s’inscrit dans notre objectif de répondre aux besoins futurs en matière de data centers et aux exigences d’adaptabilité, de résilience, d’efficacité et de développement durable.Ce nouveau venu dans la gamme Galaxy est un produit labellisé Green Premium qui offre une performance optimisée, qui est conforme aux objectifs de développement durable et qui vient combler le manque de produits d’alimentation électrique de gamme intermédiaire sur le marché », déclare Mustafa Demirkol, Vice-président Global 3-Phase UPS Offer Management & Marketing de Schneider Electric.

Principaux avantages du nouveau Galaxy VL :

• Optimiser l’espace pour une croissance future : le Galaxy VL est l’onduleur le plus compact de sa catégorie, avec une taille 50 % inférieure à la moyenne du secteur (0,8 m²), ce qui libère un espace précieux dans les data centers et locaux informatiques. De plus, les armoires de batteries lithium-ion Galaxy permettent d’économiser jusqu’à 70 % d’espace par rapport aux solutions de batteries VRLA classiques.[1]

• Économiser : la plateforme modulaire et évolutive du Galaxy VL permet de dépenser au fur et à mesure de la croissance de l’activité, en réduisant les dépenses d’investissement, les coûts d’exploitation, la consommation d’énergie et le coût total de possession.L’alimentation d’électricité peut être augmentée par incréments de 50 kW, de 200 jusqu’à 500 kW, sans espace supplémentaire.

• Réaliser les objectifs de développement durable : le Galaxy VL offre jusqu’à 99 % d’efficacité en mode ECOnversion, soit un retour d’investissement complet en deux ans avec les économies d’énergie (26 280 euros d’économies d’électricité par an).[2] Ce produit labellisé Green Premium inclut l’option de batteries lithium-ion longue durée.

• Renforcer la fiabilité avec EcoStruxure[3] : en connectant le Galaxy VL à EcoStruxure – la plateforme et architecture de système ouverte, interopérable et compatible avec l’Internet des objets de Schneider Electric – les opérateurs de data centers peuvent bénéficier des logiciels et services EcoStruxure™ IT. Ces offres EcoStruxure permettent aux clients de surveiller, gérer et modéliser leur infrastructure informatique, et de disposer d’un service de support partout, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le Galaxy VL est disponible dans le monde entier et peut être acheté directement auprès de Schneider Electric.

1. [1] Calcul Schneider Electric basé sur les informations produits disponibles sur le marché. Voir la brochure Galaxy VL pour plus de détails.

2. [2] Basé sur le prix de l’électricité sur le marché : 0,11 €/kWh. Économies d’électricité annuelles par rapport à un onduleur standard avec 94 % d’efficacité.

3. [3] Selon le pays. Contactez votre représentant local. Soumis à des conditions générales.