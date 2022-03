Schneider Electric lance EcoStruxure Service Plan

mars 2022 par Marc Jacob

60 % des entreprises se préparent à l’avenir en entreprenant une transformation numérique qui implique leur infrastructure électrique. L’objectif de cette numérisation est d’améliorer la durée de disponibilité quotidienne et de minimiser les risques de pannes en mesurant les signaux faibles détectables avant que la panne ne se produise. 56 % des incendies d’origine électrique sont par exemple dus à un manque de maintenance. De plus, les entreprises font face à des défis liés à la main-d’œuvre : besoin ponctuel d’expertise, déficit de compétences et vieillissement des effectifs. Les nouveaux contrats EcoStruxure Service Plan permettent de relever ces défis en fournissant, en un seul contrat, une combinaison faite sur mesure de services sur site, de services numériques et de conseil.

Les contrats EcoStruxure Service Plan reflètent l’engagement continu de Schneider Electric pour répondre aux enjeux de ses clients. Ils donnent accès à des experts qui, soutenus par l’IoT et utilisant les données, apportent des améliorations considérables à la gestion et la sécurité des actifs, la résilience, l’efficacité opérationnelle et la durabilité.

Optimisé par des logiciels, des analyses et des équipements conçus pour le numérique

Désormais tous les produits Schneider Electric, de la basse tension aux transformateurs, ont des fonctionnalités numériques et sont donc capables de collecter des données. Avec EcoStruxure Service Plan, elles sont compilées et regroupées. Les valeurs critiques sont surveillées en continu pour prévenir de possibles pannes et intervenir avant qu’elles n’arrivent.

Quand le client le souhaite, des experts vont plus loin pour analyser ces données et proposer des plans de maintenance totalement sur-mesure selon la criticité des process et l’usage réel qui est fait des installations. Ils permettent de réduire au plus juste, mais aussi de fixer au moment optimum, les temps d’arrêt des installations.

EcoStruxure Service Plan permet d’améliorer la continuité de l’activité et la gestion de l’énergie pour les clients en tirant parti de l’énorme savoir-faire interne de Schneider Electric, de son expertise locale et de son vaste réseau de partenaires.