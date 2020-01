Schneider Electric lance EcoStruxure Micro Data Center 6U à fixation murale

janvier 2020 par Marc Jacob

Schneider Electric annonce avoir simplifié et adapté ses solutions de datacenter pour le nouvel environnement informatique hybride avec le lancement de ses solutions EcoStruxure Data Center. Dévoilées à l’occasion de l’Innovation Summit de Barcelone qui s’est déroulé 2 et 3 octobre derniers, il s’agit de la dernière évolution des systèmes intégrés de Schneider Electric. Les solutions EcoStruxure Data Center allient l’énergie, le refroidissement, les racks et la gestion pour accompagner le déploiement de réseaux informatiques distribués dans tous les environnements, des petites applications Edge aux grands datacenters Hyperscale.

Schneider Electric lance sur le marché la première solution EcoStruxure Micro DataCenter, de ce type : un modèle au montage mural 6U, conçu pour accueillir de grands serveurs Edge dans une enveloppe compacte qui optimise l’espace au sol.

Quatre solutions rapides, flexibles, configurables, hautement sécurisées et utilisant les dernières technologies de gestion :

• EcoStruxure Micro Data Center : série S, série C, série R

Enveloppes uniques compactes et autonomes qui intègrent : dispositifs de surveillance et de gestion à distance, onduleurs, distribution électrique, sécurité physique et équipements de refroidissement. Ces EcoStruxure Micro Datacenters permettent de déployer et de gérer rapidement, simplement et de façon personnalisée des solutions Edge Computing dans divers environnements.

• EcoStruxure Row Data Center : série S, série C, série R

Cette solution à rangée unique préconfigurée et évolutive, modernise l’infrastructure. Elle inclut des racks informatiques, l’alimentation, le refroidissement et les systèmes de gestion, réduisant ainsi les délais nécessaires et la complexité au niveau de la conception, de l’installation et de l’exploitation dans différents environnements.

• EcoStruxure Pod Data Center : Pod

Des systèmes de pods innovants prêts pour les racks informatiques qui permettent des déploiements informatiques à grande l’échelle. Ils offrent une intégration simple avec différentes configurations possibles de refroidissement et d’alimentation ; ce qui se traduit par une conception et une installation plus simples, qui permettent jusqu’à 15 % de réduction des coûts d’investissement.

• EcoStruxure Modular Data Center : Datacenter modulaire « All-in-One », IT, Power

Des solutions préfabriquées et pré-testées, livrées sous forme de containers IT, Power, ou All-in-One, permettant un déploiement flexible et prévisible, ainsi que la possibilité de faire évoluer rapidement la capacité.

L’EcoStruxure Micro Data Center 6U répond aux défis du Edge Computing Dans un monde toujours plus connecté, les entreprises de toutes tailles procèdent à leur transformation numérique. Dans ce contexte, les systèmes informatiques sont désormais placés au plus près du lieu où les données sont créées et traitées – une tendance en rupture avec les méthodes traditionnelles appelée Edge Computing.

L’Edge Computing donne naissance à de nouveaux challenges, puisque de nombreux systèmes informatiques se trouvent dans des lieux, où il n’y a pas de personnel informatique, avec des demandes nouvelles en matière de sécurité, et dans des environnements qui ne sont pas optimisés pour accueillir des équipements informatiques. L’EcoStruxure Micro Data Center 6U à fixation murale est conçu pour le Edge Computing. Il s’intègre ainsi dans des espaces très restreints et où la résilience est extrêmement importante. En effet, le boîtier permet d’installer sur un mur, en toute sécurité, des serveurs Edge, des équipements réseau et l’onduleur, sans occuper l’espace au sol, réduisant ainsi de 60% l’encombrement engendré par les armoires murales classiques. Grâce au « shock packaging » (packaging résistant aux chocs), les partenaires et intégrateurs peuvent préinstaller l’équipement informatique pour permettre des déploiements rapides et standardisés. Le filtre à poussière et le ventilateur intégrés rendent l’EcoStruxure Micro Data Center 6U parfaitement adapté aux environnements de l’industrie légère. Le modèle 6U permet d’assurer des opérations commerciales critiques dans des environnements non informatiques.

« Grâce à sa conception et ses fonctionnalités originales, la solution EcoStruxure Micro Data Center 6U à fixation murale ouvre de nouvelles possibilités pour déployer une informatique résiliente sur les réseaux périphériques Edge ; ce qui permet de concrétiser la transformation numérique. Aucun autre fournisseur n’est en mesure de fournir des solutions d’infrastructure informatique complètes et standardisées telles que celles de Schneider Electric, ni l’écosystème de partenaires assurant la compatibilité et des déploiements simplifiés. Une solution EcoStruxure Data Center entièrement intégrée, avec EcoStruxure IT et les services et la surveillance à distance 24h/24 et 7j/7 d’Asset Advisor, assurent la résilience dans le Cloud et en local sur les réseaux périphériques Edge. », déclare Jim Simonelli, SVP Emerging Businesses, Secure Power Division, Schneider Electric.

La nouvelle évaluation de la vulnérabilité de la sécurité des périphériques de Schneider Electric améliore la cybersécurité

Les réseaux périphériques se multiplient et les informaticiens sont confrontés à de nouveaux problèmes de sécurité. Selon les estimations, près de 61 % des petites et moyennes entreprises sont victimes de cyberattaques chaque année*. Pour se prémunir contre les cyberattaques, Schneider Electric a lancé le nouveau module Device Security Vulnerability Assessment, désormais disponible dans EcoStruxure IT Expert, le logiciel de gestion et de surveillance basé dans le Cloud de Schneider Electric, pour les sites périphériques locaux Edge, l’informatique distribuée et le datacenter. Cette nouvelle version inclut l’évaluation de tous les appareils connectés de Schneider Electric, avec de futures mises à jour pour étendre les capacités indépendantes des fournisseurs.

La nouvelle solution d’évaluation réduit le risque de failles de sécurité et permet de gagner du temps, en aidant les utilisateurs à identifier les menaces et à prendre des mesures préventives de façon plus précoce. Il s’agit ainsi de limiter le risque de perte de données et de perturbation majeure de l’activité. Elle aide en particulier les utilisateurs à identifier et à signaler les vulnérabilités, à prévenir les risques, à assurer la conformité vis-à-vis des politiques et réglementations de sécurité, et à connaître les bonnes pratiques de l’industrie en matière de sécurité.

*Selon le Cyber Readiness Report 2019 publié par Hiscox.