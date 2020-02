Schneider Electric étend la puissance de sa gamme d’onduleurs Galaxy VS à 150 kW 400 V

février 2020 par Marc Jacob

Schneider Electric annonce que l’alimentation sans coupure de sa gamme d’onduleurs triphasés Galaxy VS s’étend désormais de 20 à 150 kW 400 V. Grâce à ces onduleurs triphasés à haute efficacité, modulaire et facile à déployer, Schneider Electric propose à ses clients une solution adaptée à la protection d’un éventail plus large d’infrastructures critiques et d’applications d’Edge Computing.

La gamme d’onduleurs Galaxy VS est compatible avec la technologie EcoStruxure garantissant ainsi une maintenance 2.0. Schneider Electric entend ainsi répondre aux besoins spécifiques de l’Edge Computing et des petits datacenters, pour lesquels l’espace et l’accès revêtent une importance cruciale. Grâce au brevet ECOnversion, cet onduleur répond au plus haut niveau de la norme IEC 62040-3 classe 1 tout en garantissant un rendement de 99% et des solutions de stockage de l’énergie en option qui doublent la durée de vie des batteries, le Galaxy VS présente un coût global de possession réduit. « Face à une demande croissante de puissance et d’efficacité plus élevées pour les infrastructures critiques et les applications Edge, le Galaxy VS et sa gamme de puissances élargies répondent mieux aux besoins du marché et des clients. Grâce à sa conception compacte, tolérante aux pannes et modulaire, ce nouvel onduleur peut être déployé plus rapidement et assure une protection maximale avec un encombrement moindre que les onduleurs classiques, ce qui se traduit par des économies d’installation, d’énergie et d’argent. », affirme Elena Fedotova, Vice-présidente de la division Secure Power de Schneider Electric France.

Quelques caractéristiques de la gamme Galaxy VS :

• Réduction des coûts : la gamme Galaxy VS offre un rendement supérieur tout en répondant au plus haut niveau de la norme IEC 62040-3 classe 1 lorsqu’elle est utilisée avec le mode ECOnversion breveté de Schneider Electric. En fonction du modèle choisi, l’utilisateur peut ainsi rentabiliser son investissement de départ en deux à trois ans grâce aux économies d’énergie réalisées.

• Économies d’espace : grâce à sa conception compacte, cet onduleur triphasé à haute efficacité est particulièrement bien adapté aux espaces réduits. De plus, il offre un accès complet en face avant pour faciliter et accélérer le raccordement, l’utilisation et l’entretien.

• Stockage d’énergie plus long : les batteries lithium-ion en option permettent une recharge 10 fois plus rapide tout en protégeant la charge y compris en cas d’interruptions répétées de l’alimentation et offrent davantage d’autonomie que les solutions de batteries traditionnelles.

• Disponibilité accrue et maintenance simplifiée : les sous-ensembles internes sont conçus sous forme de modules débrochables. Ceci permet d’assurer une redondance interne à des niveaux de charge réduits et avec des temps moyens de réparation beaucoup plus courts.

• Compatibilité avec la technologie EcoStruxure : il s’agit ainsi de faciliter la gestion, grâce à une vue globale de la performance et de l’état des équipements à laquelle s’ajoute un bureau de service expert ouvert 24h/24 et 7j/7 utilisant les logiciels de gestion de nouvelle génération, EcoStruxure IT Expert et EcoStruxure Asset Advisor.

Les nouveaux onduleurs de la gamme Galaxy VS sont certifiés Green Premium, l’écolabel garantissant des performances durables inhérentes à la conception. La gamme d’onduleurs Galaxy VS est désormais disponible dans le monde entier par Schneider Electric et ses partenaires. Afin de répondre aux exigences en matière de puissance et d’exécution, tous les onduleurs Galaxy VS sont vendus avec une mise en service incluse pour garantir la performance, la qualité et la sécurité du système. Lire cet article dans son intégralité