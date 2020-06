Schneider Electric étend à 100 kW l’onduleur Galaxy VS triphasé

juin 2020 par Marc Jacob

Schneider Electric annonce étendre la puissance de l’onduleur Galaxy VS triphasé avec modules de batteries internes intelligents de 10 à 100 kW. De plus, s’ajoute à cette extension, la prise en charge d’une redondance N+1 au niveau des modules internes, ce qui multiplie jusqu’à 10 fois la disponibilité du système. Le Galaxy VS avec batteries internes est désormais l’onduleur offrant la plus haute densité du marché, ce qui en fait une solution idéale pour les besoins spécifiques du Edge Computing et des infrastructures stratégiques.

Assurant 99 % d’efficacité en mode ECOnversion™, la conception modulaire du Galaxy VS facilite son déploiement et son entretien, et en fait un onduleur idéal pour les équipements informatiques stratégiques et les applications commerciales ou industrielles. Les modules de batteries internes intelligents renforcent la disponibilité grâce à une flexibilité et une surveillance accrues des batteries, des chaînes de batteries redondantes et l’auto-configuration. Cette conception réduit le risque par une protection permanente des charges critiques avec des temps d’exécution prévisibles et la redondance des batteries.

Les autres avantages du Galaxy VS :

• Économies d’espace : conception compacte et accès complet en face avant pour l’entretien : une solution idéale pour les espaces confinés.

• Disponibilité maximale, grâce à son architecture modulaire : composants système critiques conçus sous forme de modules pour accélérer l’entretien et accroître la tolérance aux pannes.

• Réduction des coûts : offre jusqu’à 99 % d’efficacité lorsqu’il est utilisé avec le mode ECOnversion breveté de Schneider Electric, ce qui permet aux utilisateurs d’amortir leur investissement de départ en deux à trois ans grâce aux économies d’énergie (en fonction du modèle).

• Disponibilité accrue et maintenance simplifiée : les composants système critiques sont conçus sous forme de modules avec tolérance de panne. Ceci permet d’assurer la redondance interne à des niveaux de charge réduits ainsi que des temps moyens de réparation plus courts.

• Compatibilité avec la technologie EcoStruxure : facilite la gestion, grâce à une vue globale de la performance et de l’état des équipements à laquelle s’ajoute un service bureau expert ouvert 24h/24-7j/7 utilisant des logiciels de gestion de nouvelle génération, EcoStruxure IT Expert et EcoStruxure Asset Advisor.