Schneider Electric et AVEVA renforcent leur partenariat pour offrir une solution aux data centers multisites et hyperscale

mai 2020 par Marc Jacob

Alors que les fournisseurs à très grande échelle construisent des data centers dotés de parcs de plus en plus importants pour répondre à la demande mondiale, les difficultés d’exploitation et de maintenance de ces installations engendrent de nouvelles problématiques. L’exploitation à une telle échelle nécessite une approche différente pour les équipements stratégiques qui alimentent l’infrastructure numérique mondiale. En associant le logiciel industriel évolutif AVEVA™ Unified Operations Center, aux capacités de contrôle et de surveillance du système EcoStruxure for Data Centers de Schneider Electric, les opérations courantes bénéficient d’une visibilité à la fois approfondie et étendue.

Ces nouvelles solutions communes permettront d’obtenir une vision homogène de l’ingénierie, des opérations et des performances au sein d’installations existantes et hétérogènes. Ce partenariat sera bénéfique pour les fournisseurs de data centers hyperscale, leur permettant de connecter des plateformes et des ensembles de données auparavant hébergés dans des systèmes disparates. En outre, ils seront en mesure de se développer indépendamment du nombre de leurs sites ou de leur implantation dans le monde. Leur personnel pourra prendre des décisions plus rapidement et de manière plus éclairée, ainsi qu’optimiser l’efficacité des ressources et des opérations tout au long du cycle de vie du data center. Par conséquent, les fournisseurs de data centers pourront offrir une expérience cohérente à l’échelle mondiale afin de répondre aux besoins croissants de leurs clients en matière d’infrastructures numériques.