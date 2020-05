Schneider Electric et EcoDataCenter s’associent en faveur de l’énergie positive

mai 2020 par Marc Jacob

Schneider Electric s’associe avec EcoDataCenter pour créer un data center à très faible empreinte carbone au cœur de sa colocation HPC de Falun, en Suède. Visant la place de numéro un des data centers les plus durables des pays nordiques, EcoDataCenter a choisi, entre autres, la solution EcoStruxure™ Building Operation, l’onduleur Galaxy VX avec lithium-Ion et le MasterPact™ MTZ de Schneider Electric pour permettre à son site de colocation de garder le cap en matière d’énergie positive. De plus, le centre de services connectés de Schneider Electric (Connected Services Hub) assure une surveillance à distance ainsi qu’un accès 24 h/24 et 7 j/7 au site stratégique d’EcoDataCenter.

En quête d’une solution de gestion d’alimentation fiable et capable de garantir à la fois la disponibilité des serveurs clients et l’efficacité énergétique, EcoDataCenter s’est associé à Schneider Electric. « Avec les solutions fournies par Schneider Electric, nous pensons atteindre un PUE de 1,15 qui, conjugué à l’électricité renouvelable, nous permettra de devenir l’un des data centers les plus durables des pays nordiques, voire du monde entier », a déclaré Mikael Svanfeldt, directeur technique d’EcoDataCenter.

Digitalisation durable avec les solutions EcoStruxure

Schneider Electric a intégré EcoStruxure for Cloud & Service Providers dans la nouvelle construction d’EcoDataCenter. En utilisant EcoStruxure en tant qu’architecture ouverte, EcoDataCenter a été en mesure d’effectuer une connexion parfaite des matériels et logiciels existants et de mettre en place une surveillance via les systèmes d’analyse et les services de la plateforme. EcoDataCenter dispose désormais des données des capteurs et compteurs connectés pour générer des rapports d’analyse sur l’efficacité opérationnelle du data center – et sur son indice de durabilité.

Le Connected Services Hub surveille maintenant à distance les capteurs stratégiques et permet à EcoDataCenter de bénéficier d’un service de résolution et de surveillance à distance 24 h/24 et 7 j/7 assuré par les experts de l’équipe d’ingénieurs de service de Schneider Electric.

EcoDataCenter tient compte du bien-être de la communauté dans chaque construction de data center. Grâce à la surveillance, l’efficacité et la connectivité garanties par la solution EcoStruxure, EcoDataCenter peut recycler les pertes de chaleur du site au profit des services publics locaux. EcoDataCenter utilise cette efficacité pour rendre de l’énergie au réseau local, ce qui permet à l’entreprise de dépasser la neutralité carbone et d’atteindre l’énergie positive. Deux refroidisseurs Uniflair™ Turbocor viennent compléter la climatisation, en plus des températures généralement basses des régions nordiques, où l’humidité est importante en été. Dans l’architecture d’EcoStruxure, quatre onduleurs Galaxy VX supportent une charge client de 1250 kW en mode ECOnversion (99 % d’efficacité). Cette alimentation de secours libère de l’énergie qui peut être redirigée vers les clients.