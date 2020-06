Schneider Electric élargit son réseau de partenaires stratégiques avec AVEVA, Lenovo et Stratus

juin 2020 par Marc Jacob

Schneider Electric annonce l’élargissement de ses partenariats avec des entreprises technologiques de premier plan pour faire face à la convergence des technologies informatiques (IT) et des technologies opérationnelles (OT). En réunissant des intégrateurs systèmes et des fournisseurs de solutions informatiques pour créer des solutions d’Edge Computing, ces partenariats élargis ont permis le lancement immédiat de trois programmes : des designs de référence co-développés avec AVEVA et intégrant des solutions de Lenovo et Stratus ; un programme de formation pour les intégrateurs systèmes ainsi qu’une communauté collaborative en ligne au sein de Schneider Electric Exchange pour découvrir et partager des opportunités. Grâce aux programmes Edge Industriel de Schneider Electric, les intégrateurs systèmes disposent d’une plus forte valeur ajoutée auprès de l’utilisateur final, permettant ainsi à leurs clients de procéder à leur transformation digitale industrielle.

Pour pouvoir profiter des avantages d’une automatisation accrue, les opérateurs industriels ne peuvent pas seulement s’appuyer sur le Cloud pour obtenir la résilience et la vitesse qu’exigent l’Intelligence Artificielle, les caméras HD et autres technologies industrielles 4.0. Les datacenters Edge de périphérie locale (Local Edge) sont des infrastructures IT géographiquement répartis pour servir les terminaisons du réseau. Dans des environnements industriels comme une usine de production ou un centre de distribution, cette application est appelée « Edge Industriel ». Les analystes constatent que le Edge Industriel revêt une importance croissante.

« Le Edge Industriel est l’un des segments de l’automatisation industrielle qui enregistre la plus forte croissance. C’est aussi un facteur clé qui influence la transformation digitale. Pour obtenir le retour sur investissement le plus rapide possible, les fabricants doivent mesurer la performance des équipements, identifier rapidement les problèmes existants et opérer des changements essentiels en temps réel pour améliorer de façon radicale leurs activités. Le Edge Industriel se situe au niveau où a lieu cette importante acquisition de données sur site. Ces données sont ensuite analysées en temps réel et converties en informations intelligentes, puis partagées dans le Cloud à toute l’entreprise, en tenant compte des préoccupations du fabricant telles que la latence et la sécurité en environnement de production. », indique Craig Resnick, Vice-président d’ARC Advisory Group.

Les nouveaux programmes dédiés au Edge Industriel ouvrent de nouveaux modèles économiques pour les intégrateurs systèmes :

• Des designs de référence qui intègrent des technologies de pointe Edge pour simplifier le processus de conception :

Schneider Electric a dévoilé de nouveauxdesigns de référence pour le Edge Industriel développés en collaboration avec AVEVA, et qui comprennent également des solutions de Lenovo et Stratus. Les designs de référence sont disponibles* dans le configurateur Local Edge de Schneider Electric et peuvent être personnalisés selon les besoins. Ces nouveaux designs sont déterminants pour le succès du Edge Industriel. World Wide Technology indique que « la capacité à préconfigurer les terminaux et plateformes technologiques avant leur livraison permet d’accélérer les déploiements, de réduire les coûts d’ingénierie sur site de 25 à 40 %, d’augmenter la vitesse de traitement des commandes de 20 % et de diminuer les coûts de maintenance de 7 %. »

Selon les cas d’usage les plus courants dans le domaine de l’automatisation industrielle, les designs de référence réduisent les risques et les délais de commercialisation avec des solutions EcoStruxureTM Micro Data Center pré-intégrées et entièrement personnalisables pour tout type d’environnement Edge. Grâce à des solutions sécurisées et entièrement validées, et conformes aux standards exigés par les services informatiques, les intégrateurs pourront ainsi se recentrer sur les logiciels et les solutions, et non plus sur l’architecture informatique.

• Un parcours de développement professionnel permettant aux intégrateurs systèmes de répondre aux nouvelles exigences de l’Edge Computing industriel L’Edge Computing est une tendance émergente dans l’espace industriel qui offre aux intégrateurs systèmes la possibilité de développer leur modèle économique et d’intervenir comme consultants tant en technologies informatiques qu’en technologies opérationnelles. Ce nouveau programme comprend une série de formations en ligne destinées aux intégrateurs. Ces dernières portent sur les solutions EcoStruxure Micro Data Center et EcoStruxure IT et expliquent comment surmonter des difficultés courantes en périphérie de réseau Edge. Le programme de développement se découpe en 14 sessions et se concentre sur l’utilisation des designs de référence et sur la façon dont les fournisseurs de solutions informatiques peuvent livrer des solutions de convergence IT/OT complètes pour les utilisateurs finaux. Les intégrateurs systèmes pourront accéder à ces formations via le portail des partenaires Alliance de Schneider Electric.

• Une communauté Industrial Edge Exchange pour développer les opportunités commerciales et favoriser la collaboration

Intégrée au sein de la plateforme Schneider Electric Exchange, la nouvelle communauté Industrial Edge permet aux intégrateurs systèmes d’identifier et de contacter facilement des fournisseurs de solutions certifiés Edge. Cette communauté a pour objectif de faciliter les nouvelles activités ainsi que les projets IT/OT. La plateforme Exchange propose également un outil qui met en relation les intégrateurs Alliance avec les partenaires de distribution IT certifiés Edge de Schneider Electric.

Schneider Electric compte plus de 1 000 partenaires intégrateurs système d’alliance de premier plan dans 67 pays, et plus de 400 fournisseurs de solutions informatiques dans son programme mondial de partenariat primé, qui sont déjà certifiés pour concevoir et déployer des solutions Edge Computing, tout en assurant la maintenance.

*Les designs de référence Edge Industriel sont disponibles en Allemagne, au Canada, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède.