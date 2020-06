Schneider Electric désigné Partenaire HPE Momentum Edge de l’année 2020 par Hewlett Packard Enterprise

juin 2020 par Marc Jacob

À l’occasion de l’HPE Partner Growth Summit Virtual Experience, Hewlett Packard Enterprise a dévoilé la liste des gagnants des HPE Partner of the Year 2020. Ces partenaires Channel, issus de l’ensemble de l’écosystème de partenaires, ont été récompensés pour leurs performances exceptionnelles, leur engagement en matière d’excellence client, leurs efforts de croissance et d’innovation ainsi que leurs réalisations professionnelles.

En 2016, Schneider Electric et HPE avaient annoncé un partenariat ayant pour objectif de créer une architecture commune pour les solutions de micro-datacenters destinées à l’Edge intelligent. A travers ce partenariat, les deux entreprises s’entendaient pour exploiter une opportunité commerciale considérable en déplaçant le calcul à la périphérie du réseau. Toutefois, elles avaient dû reconnaître qu’il n’existait pas d’offre ou de chaîne d’approvisionnement en place.

Depuis 2016, les entreprises ont travaillé main dans la main pour créer les HPE Edge Centers, proposés alors dans les formats 42U et 23U, et qui existent désormais dans le nouveau format 6U. Ces solutions intégrées, standardisées et reproductibles comprennent l’infrastructure informatique (serveurs, stockage et réseau) et physique (châssis de racks, onduleur, unité d’alimentation, sécurité et surveillance environnementale). EcoStruxureTM IT et HPE OneView fonctionnent ensemble pour fournir un logiciel de gestion à distance intégré avec une gestion de charge automatique qui déplace les charges et les serveurs virtuels de façon à augmenter la résilience et la disponibilité. Ils offrent également les avantages de l’analyse prédictive pour réduire les pannes, et ainsi renforcer la disponibilité et l’efficacité.