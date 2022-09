Schneider Electric crée une plateforme de formation professionnelle pour renforcer les compétences dans les datacenters

août 2022 par Marc Jacob

Schneider Electric™ annonce une série de mises à jour de sa plateforme de formations numériques, indépendante des fournisseurs et accréditée par le CPD (développement professionnel en continu), l’université Schneider Electric. Disponible en 14 langues et accessible gratuitement en ligne dans le monde entier, cette plateforme de formation professionnelle répond au manque de compétences dans le secteur des datacenters, en aidant les acteurs à se perfectionner et à rester au fait des dernières avancées sur les technologies, le développement durable et l’efficacité énergétique.

A ce jour, l’université Schneider Electric a dispensé plus d’un million de cours à plus de 650 000 utilisateurs de datacenters, dans plus de 180 pays du monde. Les nouvelles mises à jour de la qualification Data Center Certified Associate (DCCA) de l’université Schneider Electric incluent les principes fondamentaux de l’alimentation, du refroidissement, des racks et de la sécurité physique, ainsi que des conseils sur la manière d’optimiser la conception des datacenters pour favoriser la résilience, l’efficacité énergétique et le développement durable. Les cours les plus récents comprennent, par exemple, l’optimisation du refroidissement des datacenters, les stratégies de câblage, les méthodes de protection contre les incendies et les fondamentaux du refroidissement dans les datacenters.

De plus, le programme aborde des points essentiels tels que la sélection d’un site pour construire un datacenter (friches industrielles ou des terres inexploitées) pour un accès aux énergies renouvelables, les technologies alternatives de production d’énergie, qui contribuent à la mise en œuvre de stratégies d’énergie renouvelable, la production d’énergie sur site et l’utilisation de technologies telles que les microgrids, ou l’utilisation de batteries dans les datacenters, en évaluant l’impact sur le développement durable de différents types de batteries UPS, les avantages de la technologie Lithium-Ion, et l’analyse des coûts du cycle de vie pour chacun de ces choix.

Combler le déficit de compétences du secteur

Suite à ses recherches (Enquête annuelle 2021 sur les datacenters), l’Uptime Institute estime que les besoins en personnel augmenteront au niveau mondial pour atteindre près de 2,3 millions de personnes en 2025. De plus, 32 % des personnes interrogées ont déclaré avoir des difficultés à garder leur personnel, et 47 % à trouver des candidats qualifiés pour les postes à pourvoir. Attirer et retenir les talents dans ce secteur, au cœur de l’économie numérique, est désormais crucial.

En encourageant les personnes à se perfectionner et à poursuivre gratuitement leurs formations professionnelles, l’université Schneider Electric répond concrètement au déficit de compétences dans le secteur des datacenters, en aidant les entreprises à former et attirer de nouveaux talents, grâce à un accès à des formations techniques spécialisées, partout dans le monde.

S’engager à long terme pour l’éducation

Avant son acquisition par Schneider Electric en 2006, les membres du Data Center Science Center d’APC™, la marque phare de Schneider Electric en matière d’alimentation de secours sur batteries, de protection contre les surtensions, d’infrastructures physiques informatiques pour les datacenters et l’Edge computing, avaient créé la "Data Center University", un centre de ressources accessible gratuitement. Leur objectif était de créer un programme accrédité CPD pour former la prochaine génération des professionnels du secteur et les préparer à construire les datacenters du futur.

Désormais baptisée "Université Schneider Electric", la plateforme a été développée pour offrir plus de 200 cours sur les datacenters, l’efficacité énergétique et le développement durable. Tous les cours sont disponibles sous forme de modules d’une heure, avec une progression autonome, dans 14 langues différentes, pour offrir un accès gratuit à l’éducation dans le domaine de l’énergie. De plus, l’université est reconnue par 25 organismes de formation continue, dont BICSI, l’Electrical Contractors Association (ECA), Engineers Ireland et le Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership (REEEP).

L’Université SE, qui est l’une des premières plateformes de formation professionnelle dédiée aux datacenters et à la gestion de l’énergie, est complétement neutre et impartiale vis-à-vis des fournisseurs. Elle constitue une planche de salut pour les professionnels qui cherchent à améliorer leurs compétences.