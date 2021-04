Schneider Electric appelle à transformer l’industrie avec l’« Universal Automation »

avril 2021 par Schneider Electric

Une économie de coûts importante pour l’industrie grâce à l’ « Universal Automation » et à des solutions telles qu’EcoStruxure Automation Expert, considéré comme le "précurseur de l’ère à venir", selon un rapport de l’ARC Advisory Group (ARC)

Un appel à l’adoption de l’« Universal Automation » et des logiciels pour favoriser le développement durable, l’efficacité, la santé et la sécurité dans l’ensemble du secteur

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, lance EcoStruxure Automation Expert, le premier système d’automatisation universel centré sur les logiciels. Schneider Electric dévoile ainsi sa vision de l’avenir de l’industrie et appelle les entreprises industrielles à adopter l’ « Universal Automation », pour doper la reprise économique mondiale et faire évoluer les industries de fabrication et de transformation.

Le pari de l’Universal Automation

Schneider Electric estime que le moment est venu de prendre une initiative audacieuse en matière d’automatisation industrielle et appelle toutes les parties prenantes de l’industrie à adopter « l’Universal Automation » pour faire évoluer le modèle technologique de base pour répondre aux besoins d’agilité et de résilience modernes.

Dans sa forme actuelle, l’automatisation ouverte ne l’est pas encore suffisamment car les entreprises sont obligées d’utiliser des solutions d’automatisation qui privilégient la dépendance envers un fournisseur plutôt que l’innovation. À l’inverse, l’« Universal Automation » repose sur l’utilisation de composants logiciels interopérables « Plug-and-Produce » basés sur la norme IEC61499. L’adoption d’une couche d’Universal Automation basée sur la norme IEC61499, fréquente chez les fournisseurs, offrira des possibilités de croissance et de modernisation illimitées dans l’ensemble du secteur industriel.

En étendant considérablement les capacités des systèmes existants basés sur la norme IEC61131 et en permettant un modèle de type "App-store" pour les composants logiciels d’automatisation, les avancées possibles de la quatrième révolution industrielle seront pleinement réalisées. À mesure que ses avantages deviendront visibles, Schneider Electric pense que d’autres fournisseurs adopteront l’ « Universal Automation », et que les utilisateurs finaux commenceront bientôt à l’exiger de leurs fournisseurs et de leur écosystème d’automatisation.

Les concepts d’interopérabilité et de portabilité favorisés par la nouvelle norme IEC61499

La norme IEC61499, qui étend les capacités des systèmes actuels basés sur la norme IEC61131, résout les problèmes rencontrés pour assurer la portabilité, la configuration ouverte et l’interopérabilité entre les fournisseurs d’automatismes, en même temps que l’indépendance entre matériels et logiciels. La norme IEC61499 définit un langage de conception haut de gamme pour les systèmes d’information et de contrôle distribués. Elle constitue le socle technique de l’automatisation ouverte, car :

Elle permet de créer des applications d’automatisation à l’aide de composants logiciels éprouvés et portables indépendamment de l’infrastructure matérielle qui se trouve derrière.

Elle permet à l’utilisateur de déployer l’application sur l’architecture matérielle système de son choix – hautement distribuée, centralisée ou mixte – avec très peu, voire aucune programmation. Les matériels cibles peuvent être aussi petits que des instruments ou des actionneurs, ou aussi grands et puissants que des systèmes d’Edge Computing.

Elle prend en charge les bonnes pratiques logicielles courantes, ce qui facilite la création d’applications d’automatisation qui interopèrent avec les systèmes informatiques tout au long du cycle de vie (de la conception à l’exploitation), sans engendrer des travaux d’ingénierie importants.

L’adoption de la norme IEC61499 par le marché permettra, à long terme, de passer de la programmation à faible valeur de contrôleurs propriétaires à des systèmes d’automatisation de type « Plug-and-Produce » de haute valeur utilisant des composants logiciels d’automatisation éprouvés. Grâce à ce nouveau modèle, les entreprises industrielles réduiront leurs délais de commercialisation, diminueront leurs coûts et gagneront en flexibilité et agilité opérationnelles.

Développement d’EcoStruxure™ Automation Expert et partenariat avec le groupe d’automatisation Wood

EcoStruxure Automation Expert, présentée au public en novembre 2020, est la première solution d’« Universal Automation » au monde basée sur la norme IEC61499 pour l’interopérabilité et la portabilité.

Fabrice Jadot, Senior Vice-président Next generation Automation Incubator de Schneider Electric, précise : « C’est une rupture par rapport aux solution traditionnelles d’automatisme et la technologie basée sur la norme IEC61499 requiert un apprentissage initial. Mais nous observons que les clients et partenaires qui se sont plongés dans la technologie en tirent de réels bénéfices sans précédent en termes de flexibilité et de rapidité d’ingénierie. »

EcoStruxure Automation Expert intéresse particulièrement les entreprises des secteurs des biens de grande consommation et de la logistique, qui ont besoin de plus de flexibilité pour réagir rapidement aux changements de la dynamique du marché, tirer parti de nouvelles opportunités ou atténuer rapidement les risques potentiels.

Parmi ses premiers projets de déploiement de la solution, Schneider Electric a notamment formé un partenariat stratégique avec Wood, leader mondial des solutions d’automatisation pour projets, opérations et services de conseil dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie. Le protocole d’accord permettra au groupe Wood d’accéder à EcoStruxure Automation Expert et de fournir des solutions d’automatisation ouvertes de nouvelle génération et standardisées à ses clients.

« EcoStruxure Automation Expert a pour avantage majeur de profiter des dernières innovations de façon pérenne. En l’espace de quelques mois, nous avons enrichi le contenu fonctionnel, amélioré l’expérience utilisateur et répondu à des besoins spécifiques de nos clients. Nous avons opté pour le développement logiciel en mode agile afin d’assurer à nos utilisateurs une dynamique d’évolution répondant au mieux à leurs attentes. », déclare Fabrice Jadot.

Marc Fromager, Vice-Président Industrial Automation de Schneider Electric en France, ajoute : « EcoStruxure Automation Expert permet à tout type d’entreprises, de la PME aux grands groupes, de répondre à 100% à leurs besoins de flexibilité et aux enjeux de compétitivité via la transformation digitale de leur activité. C’est une condition absolument nécessaire dans le cadre de la relocalisation de l’industrie en France soutenue par l’Etat et les régions en France. »