Schneider Electric annonce la disponibilité des EcoStruxure™ Micro Data Centers certifiés IP et NEMA en Europe

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Schneider Electric annonce que sa solution EcoStruxure™ Micro Data Center série R pour les environnements intérieurs difficiles sera disponible en Europe en juin 2021. Les nouveaux micro datacenters certifiés IP et NEMA offrent une solution résiliente et à déploiement rapide pour la gestion d’infrastructure Edge Computing dans les conditions difficiles d’environnements industriels et de production.

Les EcoStruxure Micro Data Center sont des solutions en racks fermés, pré-packagés et configurables qui incluent l’alimentation électrique, le refroidissement, la sécurité et la gestion. Les micro datacenters fonctionnent avec l’infrastructure existante.

Principales caractéristiques de la nouvelle série R :

Elle est conçue pour résister à des environnements et applications intérieurs difficiles avec les indices minimaux IP54 et NEMA 12 (Protection Ingress). Les environnements Edge industriel peuvent, en effet, être contraignants avec d’importantes quantités de poussière, d’humidité et de considérables variations de température.

Elle peut également être gérée à distance via la gamme de logiciels et de services Schneider Electric quand le personnel informatique sur site est limité, voire inexistant. EcoStruxure IT, plateforme ouverte et destinée à tout type de distributeur, offre aux utilisateurs la possibilité de gérer une infrastructure stratégique eux-mêmes, avec un partenaire ou en faisant appel aux ingénieurs des services de Schneider Electric pour gérer ces équipements à leur place.

Elle est dotée d’options de sécurité, telles que le contrôle d’accès, la détection d’intrusion et une caméra de sécurité qui lui permettent d’être installée dans des espaces non sécurisés.

La nouvelle série R sera disponible auprès des partenaires mySchneider Solutions IT et des équipes commerciales de Schneider Electric.