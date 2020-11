Schneider Electric améliore sa plateforme EcoStruxure IT

novembre 2020 par Marc Jacob

Schneider Electric présente de nouvelles avancées dans la surveillance et la gestion à distance des data centers et des déploiements Edge Computing, avec un trio d’innovations visant à renforcer l’efficacité et la sécurité des opérations. En effet, Schneider Electric améliore, grâce à l’intelligence artificielle, sa plateforme de gestion EcoStruxure IT Expert avec l’évaluation de l’état des batteries d’onduleur. De plus, afin de permettre à tous les clients d’accéder encore plus facilement à la surveillance et à la gestion à distance, Schneider Electric annonce que l’onduleur APC Smart-UPSTM C by Schneider Electric est désormais disponible avec une carte de gestion réseau NMC3 (Network Management Card 3) préinstallée pour garantir un niveau de cybersécurité avancé. Compte-tenu des besoins croissants de gestion à distance dans l’Edge Computing distribué ou les environnements informatiques hyperconvergés,

Schneider Electric dévoile également la distribution d’alimentation Switched Rack Power Distribution Unit (PDU) de la série NetShelter 9000, qui renforce la fiabilité de la gestion à distance dans une plage de température plus étendue. À travers ces trois nouveautés, le Groupe entend rendre la surveillance et la gestion à distance plus fiables et plus sûres pour les opérateurs informatiques du monde entier.

EcoStruxure IT est la solution de gestion de data center nouvelle génération de Schneider Electric, qui permet de gérer les systèmes à distance à tout moment et depuis tout type d’appareil – téléphone, tablette ou PC afin que les data centers restent opérationnels et disponibles quand il n’y a que peu de personnel qualifié sur site.

L’évaluation de l’état des batteries d’onduleurs pour renforcer la prédictivité Les clients ne pouvaient jamais savoir exactement quand leur batterie d’onduleur serait épuisée. Mais c’est désormais du passé. L’évaluation de l’état de la batterie d’onduleur EcoStruxure IT Expert permet de savoir, grâce à une fiche de pointage, quand la batterie arrivera en fin de vie en se basant sur des conditions spécifiques de l’onduleur. Ce produit révolutionnaire dans le domaine de la fonctionnalité prédictive génère également des recommandations pour améliorer l’état et la durée de vie des batteries, ce qui se traduit par la réduction des coûts d’exploitation et des interruptions de service imprévues.

Lorsque des informations sont obtenues à partir de données, il ne suffit pas de verser ces données dans un système d’intelligence artificielle car il est essentiel de déterminer lesquelles doivent être analysées pour résoudre tel ou tel problème spécifique. La fonctionnalité prédictive de l’évaluation de l’état des batteries d’onduleurs EcoStruxure IT Expert et les mesures recommandées sont possibles grâce au data lake de Schneider Electric, qui collecte les données provenant de millions d’appareils connectés. Fort d’une solide expertise dans ce domaine, Schneider Electric normalise et exploite ces données pour en tirer des informations utiles et exploitables.

L’onduleur APC Smart-UPS SMX pour une cybersécurité renforcée

Désormais tous les onduleurs APC Smart-UPS sont compatibles avec la plateforme EcoStruxure afin de permettre aux utilisateurs de surveiller et de gérer à distance leur infrastructure informatique physique, partout et à tout moment. Le nouvel APC Smart-UPS SMX, qui sera commercialisé tout d’abord en Amérique du Nord, peut être commandé avec la nouvelle carte NMC3 préinstallée, pour une cybersécurité avancée et des performances améliorées grâce à un nouveau processeur avec connexion Ethernet 1GB. Les fonctions de sécurité avancées comme la protection par mot de passe renforcée avec des références strictes et des configurations de règles de mot de passe obligatoires maintiennent les données confidentielles à l’abri.

Activer et désactiver les sorties à distance avec les Switched Rack PDU Le NetShelter 9000 Series Switched PDU, disponible dans le monde entier, est conçu spécialement pour l’Edge Computing, le Cloud et les fournisseurs de services.Cette unité de distribution d’alimentation intelligente montée en rack et intégrant une carte NMC3 et des sorties hybrides calibrées permet aux utilisateurs de maintenir l’alimentation dans des environnements où les densités d’alimentation sont plus importantes, les températures plus élevées et les appareils connectés plus nombreux. Les nouveaux bandeaux de prises PDU, compatibles avec la plateforme EcoStruxure, offrent ainsi une précision de mesure au pourcent près et une connectivité sans fil.

Grâce notamment à une connectivité sans fil, ils permettent d’activer ou de désactiver des sorties à distance et de réinitialiser des serveurs à travers plusieurs appareils et plusieurs sites EcoStruxure IT Expert. Toutes ces innovations reposent sur la technologie EcoStruxure pour faire progresser collectivement la gestion et la surveillance à distance des data centers. EcoStruxure IT Expert est vendu par l’intermédiaire de partenaires et de distributeurs locaux.