Scandale Pegasus : Deux livres pour comprendre les enjeux de sécurité informatique

juillet 2021 par Marc Jacob

CYBERSÉCURITÉ : Méthode de gestion de crise

Les attaques cyber s’accélèrent et gagnent en sophistication. 80 % des entreprises françaises déclarent avoir été victime d’au moins un incident cyber. Il est désormais avéré que toute entreprise est ou sera un jour la cible d’une attaque cyber. À tout moment, elle peut se retrouver confrontée à une crise mettant en jeu sa survie et mettre en difficulté toute une filière économique voire conduire a la disparition de petites entreprises. Véritable manuel pratique de gestion de crise, ce livre inédit s’adresse aux responsables d’entreprises et à leurs équipes qui ont conscience de l’importance de se prémunir face à ce risque majeur et de protéger leurs systèmes d’information. Il aide à la mise en place de moyens humains et techniques permettant d’y répondre de manière adaptée, afin d’aider les entreprises à mieux appréhender les enjeux et à concevoir le dispositif à mettre en place.

Les auteurs : cet ouvrage présente la recherche, la réflexion et la synthèse, menées par une équipe de sept experts aux profils académiques variés, issues de grandes entreprises françaises ou internationales et d’organismes français régaliens, auditeurs du MBA Management des Risques, Sûreté Internationale et Cybersécurité (MRSIC) de l’École de Guerre Économique.

SOUVERAINETE NUMERIQUE EUROPEENNE : Innovations, échecs, et espoirs de 1900 à nos jours

La crise du coronavirus a été un révélateur de l’extrême fragilité de l’Occident, notamment l’Europe très durement touchée à la fois sanitairement et économiquement. Pour expliquer la situation, un terme revient souvent dans les débats : la souveraineté. « Il faut reconquérir notre souveraineté sanitaire et pouvoir fabriquer nous-même les médicaments, les kits de test, et les masques », tels sont les mots martelés ici et là. Tout ou presque vient en effet de la Chine.

Le confinement a aussi révélé notre dépendance aux outils de télétravail et autres services de cloud, fournis pour l’écrasante majorité par les Américains. L’incompréhension a atteint son apogée quand on a confié l’hébergement des données médicales des Français à l’américain Microsoft. La « souveraineté numérique » est alors sur toutes les bouches. Comment en est-on arrivé là ? Ce livre est comme une expédition en quête de réponses. Cet ouvrage illustre également à travers le récit de grands événements historiques le rôle qu’a joué la souveraineté numérique sur l’échiquier international et le sort des États.

Boussad ADDAD est chercheur au sein d’un laboratoire privé d’intelligence artificielle. Il est titulaire d’un diplôme de doctorat de l’École Normale Supérieure de Paris Saclay et est lauréat du prix de la meilleure thèse de doctorat de France dans le domaine du EEA (Électronique, Électrotechnique, Automatique, et Traitement de Signal), décerné à Strasbourg en 2013.

