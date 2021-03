Scality renforce ses équipes sur les régions EMEA et Asie-Pacifique

mars 2021 par Marc Jacob

Scality renforce ses équipes dans les régions EMEA et Asie-Pacifique avec la nomination de six personnes à des postes clés. Cette initiative reflète la croissance sectorielle actuelle, les analyses prévoyant que les grandes entreprises verront leurs données non structurées stockées fichiers et objets tripler d’ici à 2024.

Alors que les données poursuivent leur croissance exponentielle, IDC estime que 80 % de ces données sont non structurées. À travers tous les secteurs de l’industrie, les entreprises se tournent vers des solutions de stockage de fichiers et objets dans le cloud privé et public pour obtenir un accès rentable, rapide et fiable à leurs vastes référentiels de données.

Fort d’un 4ème trimestre record et de 30 % de croissance en glissement annuel en 2020, Scality renforce ses équipes ventes et pré-ventes techniques avec le recrutement de :

Brett Lobwein, responsable régional des ventes pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande (ANZ), qui rejoint Scality après cinq années passées à des postes de direction chez HPE et Commvault

Oleg Kokotovic, ingénieur des ventes senior pour la région ANZ, dont 20 années d’expérience en tant qu’architecte de solutions et des préventes techniques auprès d’entreprises telles que Fujitsu, HPE, IBM et NetApp

Christoph Storzum, directeur régional pour la zone DACH, qui rejoint Scality après 15 ans chez Dell EMC

Michel Schipperijn, responsable régional des ventes pour les Pays-Bas et les pays nordiques, fort de 20 années d’expérience en tant que leader commercial , notamment chez Cohesity

Israël Serrano, responsable régional des ventes pour l’Europe du Sud, qui rejoint Scality après 20 années d’expérience dans l’industrie du stockage chez Infinidat, NetApp et HPE

Bhaskar Peruri, responsable régional des ventes pour le Moyen-Orient et l’Inde, avec 15 années d’expérience dans les secteurs de l’IT, des ventes et du management, avec des postes chez InfoVista et Silver Peak

En plus de ces recrutements, Scality continue de développer son équipe d’ingénierie dédiée aux solutions clients à travers le monde, y compris en Israël, Suède, Espagne et Allemagne. L’entreprise soutient désormais ses clients dans 45 pays.

Illustration parfaite de la croissance de l’entreprise et de sa position sur le marché européen, Scality a récemment été labellisée, pour la deuxième année consécutive, dans le classement French Tech 120, écosystème des startups françaises les plus prometteuses. L’entreprise a également été classée comme « excellente » dans l’annuaire des leaders IT du Leaders League pour son expertise dans la transformation numérique et les solutions de stockage des données.