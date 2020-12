Scality prévoit que la conteneurisation et les applications cloud natives définiront le paysage du stockage de données en 2021

décembre 2020 par Scality

Scality annonce ses prévisions concernant le stockage des données en 2021, en s’appuyant sur le taux de croissance rapide des applications cloud natives et la conteneurisation. Selon IDC, d’ici à 2023, plus de 500 millions d’applications et de services numériques seront développés et déployés en utilisant des approches cloud natives. Ce qui correspond au nombre total d’applications développées au cours des 40 dernières années !

« La croissance accélérée des applications et services numériques en cloud natifs de nouvelle génération définira de nouvelles exigences concurrentielles dans tous les secteurs. Le cloud natif et les conteneurs se transforment rapidement en nouveau modèle pour le développement d’applications et les services d’infrastructure cloud sous-jacents », explique Giorgio Regni, CTO chez Scality. « Pour l’industrie du stockage, la tendance des conteneurs représente un point d’inflexion important qui transformera les architectures de déploiement en tirant parti de Kubernetes et des API de stockage en conteneur natif. Son impact sera comparable à celui de la virtualisation des serveurs dans les années 2000 et du cloud computing dans les années 2010. »

Paul Speciale, Chief Product Officer chez Scality, a ajouté : « 2021 verra émerger plusieurs tendances à mesure que les équipes informatiques et les fournisseurs de stockage s’adapteront pour prendre en charge la montée en puissance des applications cloud natives et le changement ultérieur des modèles d’application et d’infrastructure cloud. »

Prévisions de Scality pour 2021 :

De nouvelles solutions de stockage centrées sur les conteneurs verront le jour

Les fournisseurs de stockage en 2021 créeront des solutions pour répondre aux demandes croissantes d’échelle et d’agilité des services basés sur des conteneurs, y compris les volumes de démarrage et les journaux, les bases de données transactionnelles, les données d’application sur les fichiers traditionnels et les nouvelles API d’objet, ainsi que la sauvegarde et les archives à long terme. De nouveaux produits de stockage centrés sur les conteneurs seront développés pour permettre aux applications traditionnelles centrées sur les données, ainsi qu’au stockage d’objets et aux sauvegardes, d’accéder aux volumes persistants de type Container Storage Interface (CSI) et de réduire radicalement la complexité des déploiements Kubernetes à grande échelle.

La gestion des données dans le cloud hybride sera adoptée pour la reprise après sinistre

La reprise après sinistre (PRA) dans deux centres de données physiques ne sera plus nécessaire en 2021. Au lieu de cela, les solutions de PRA dans le cloud hybride qui gèrent des copies synchronisées de données critiques sur site et dans le cloud public permettront aux responsables informatiques d’éviter les coûts nécessaires pour entretenir et opérer deux sites distants pour la PRA, économisant ainsi des milliers, voire des millions, d’euros.

Les supports Flash seront adoptés pour le stockage haute capacité

Une nouvelle génération de stockage flash haute densité sera largement disponible en 2021. En combinant hautes performances et prix agressif, cette nouvelle génération est idéale pour le stockage évolutif de fichiers et d’objets haute capacité. Jusqu’à présent, le stockage flash a été déployé dans des applications de plus petite capacité et des cas d’utilisation sensibles à la latence, tandis que le disque rotatif haute densité a été le support de stockage privilégié pour les gros volumes de données (par exemple, les fichiers multimédias ou les images médicales). Avec l’introduction de supports flash à plus faible coût et à densité plus élevée en 2021, ces cas d’utilisation adopteront des solutions à capacité optimisée qui maximisent ces avantages en termes de densité, d’échelle et d’agilité pour plusieurs charges de travail.

Le stockage d’objets deviendra un modèle de stockage de facto pour les lacs de données

Research and Markets estime que d’ici 2025 les lacs de données deviendront un marché de 20,1 milliards de dollars. Pour analyser et tirer pleinement parti de la richesse des informations et des connaissances de ces vastes référentiels de données, les entreprises ont besoin d’une couche de stockage fondamentale qui rend les données accessibles et utiles. En 2021, le stockage d’objets remplira ce rôle, devenant l’interface de stockage dominante pour les applications d’analyse, telles que Cloudera, Elastic, Spark, Splunk, Vertica, Weka et bien d’autres. En effet, les applications d’analyse exploitent l’API AWS S3, l’API standard pour le stockage d’objets ; les grands ensembles de données semi-structurées et non structurées conviennent naturellement au stockage d’objets ; et les ressources de performance et de capacité peuvent évoluer indépendamment puisque le stockage objet dissocie le niveau de calcul de l’application du niveau de stockage.

2021 verra une convergence accrue du stockage d’objets et de fichiers pour les données non structurées

Aujourd’hui, les entreprises accordent la priorité au stockage de données qui évolue à la fois en capacité et en étendue d’applications qu’il prend en charge. Les applications cloud natives, qui consomment et interagissent naturellement avec le stockage objet via l’API S3, sont de plus en plus déployées dans l’entreprise aux côtés d’applications de longue date qui accèdent au stockage du système de fichiers. En conséquence, les solutions qui combinent des modèles de fichiers et d’objets dans des systèmes unifiés uniques prévaudront dans l’entreprise à partir de 2021.

Le maillage de services sera adopté pour connecter et sécuriser les charges de travail

Les applications cloud natives complexes qui chevauchent les régions du cloud, les centres de données de base sur site et les emplacements périphériques sont de plus en plus populaires. Pourtant, la communication sécurisée entre ces services reste un défi, d’autant plus que l’augmentation du travail à distance met à mal les conceptions de réseaux et de pare-feu hérités. En 2021, des approches de « maillage de services » pour sécuriser les communications réseau seront largement adoptées. De telles approches appliqueront la Transport Layer Security (TLS) et l’authentification et le contrôle d’accès pour la connectivité de la charge de travail ainsi que vers la périphérie. Cela introduit progressivement les réseaux « zéro confiance » (pilotés par le cadre BeyondCorp de Google) où les règles de réseau peuvent être codifiées, déployées et appliquées systématiquement.