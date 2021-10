Scality offre des solutions pour Splunk SmartStore

octobre 2021 par Marc Jacob

Offrant une protection des données et une flexibilité de déploiement maximales, Scality offre aujourd’hui trois architectures compatibles Splunk SmartStore en mono et multi-sites. Ces architectures permettent de garantir un objectif de zéro RPO et RTO et optimisent l’analyse de données stratégiques de Splunk.

Les entreprises qui dépendent d’applications de big data, telles que Splunk, peuvent profiter pleinement de Scality, le seul fournisseur de stockage objet proposant la compatibilité avec SmartStore via trois options de déploiement distinctes : les écritures sur un seul site, les écritures asynchrones répliquées sur deux sites et les écritures synchrones sur trois sites. L’architecture synchrone sur trois sites de Scality garantit des résultats de recherche Splunk immédiats et précis, même en cas de perte d’un site entier. Lisez notre blog pour en savoir plus sur ces trois architectures.

Tel que le récent rapport Technical Insight du cabinet d’analystes Evaluator Group l’a mentionné, Scality RING bénéficie des avantages suivants :

• Prise en charge du stockage des données chaudes avec Splunk SmartStore

• Évolutivité permettant de gérer plusieurs pétaoctets dans un seul déploiement

• Optimisation de la durabilité avec trois architectures de référence SmartStore validées.

• Flexibilité et adaptabilité du modèle cloud tout en maîtrisant les coûts de l’infrastructure sur site.

Outre la compatibilité avec Splunk, Scality fonctionne avec des solutions d’analyse de big data diverses et avec l’un des plus grands programmes d’intégration d’éditeur indépendant. Cloudera, Elastic, Weka et Vertica comptent parmi ses principaux partenaires. Scality étend également son portefeuille de big data grâce à la certification Vertica Eon Mode. Ces partenariats ont abouti à des solutions éprouvées et validées par les clients, y compris l’une des trois plus grandes banques des États-Unis.