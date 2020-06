Scality étend sa vision de l’orchestration de données multi-cloud avec l’intégration profonde AWS S3 dans Zenko

juin 2020 par Marc Jacob

Scality annonce une extension de sa plateforme d’orchestration des données Zenko. De nouvelles capacités permettent désormais d’accéder aux ensembles de données préexistantes dans de multiples environnements, y compris le stockage sur site tel que Scality RING ou les infrastructures de cloud public telles que AWS. Ces améliorations évitent des migrations longues et coûteuses, et ouvrent la voie à un flux de travail plus fluide et plus efficace pour des données plus aisément disponibles et exploitables.

Zenko importe désormais les métadonnées depuis des emplacements de données gérés et préserve leur cohérence dans le temps en capturant des mises à jour asynchrones déclenchées par des mécanismes existants tels que AWS S3 Bucket Notification, fonctionnalités Lambda et politiques IAM pour un contrôle accru des accès intersites. Ceci permet aux applications d’accéder normalement aux seaux S3 d’AWS, tout en profitant des multiples avantages de visibilité et de gestion offerts par Zenko. Toute la lourdeur et la complexité de ces tâches sont épargnées aux développeurs qui peuvent dorénavant se concentrer sur des livraisons plus rapides et plus rentables de leurs applications.

Les clients de Scality aux quatre coins du monde profitent de ces nouvelles capacités grâce à la fonction extended data management (XDM) intégrée à Scality RING. Plus spécifiquement, les clients des domaines de la santé, des médias et du divertissement, ainsi que les industries des services financiers utilisent XDM pour une multitude d’applications, y compris l’archivage des données dans le cloud, le ‘bursting’, et la reprise sur sinistre.

Lancé en 2018, et récompensé par le prix Product of the Year au NAB en 2019, Zenko a été conçu pour relever les défis inhérents au développement d’applications cloud modernes et à la gestion des données. Cette solution constitue un point de terminaison unique pourvu d’une interface unifiée pour stocker, gérer et rechercher des données sur de multiples clouds privés et publics disparates afin de permettre une recherche avancée des métadonnées avec un espace de nommage global. Scality continue sur sa lancée pas après pas pour donner vie à cette vision.