Scality et Hewlett Packard Entreprise présentent ARTESCA

avril 2021 par Marc Jacob

Scality® annonce le lancement d’ARTESCA, une solution de stockage objet agile, cloud native et professionnelle conçue pour répondre aux nouveaux besoins et enjeux de l’ère Kubernetes. Forte des 10 années d’expérience de Scality auprès des entreprises les plus exigeantes de la planète, ARTESCA offre la performance et la fiabilité requises pour les nouveaux usages à travers son approche résolument moderne et innovante. Grâce à sa disponibilité immédiate sur un nombre important de serveurs intelligents, hybrides et all-flash de HPE, ARTESCA adresse de nombreux cas d’usage, du edge au data center et au cloud, et tout particulièrement dans le cadre d’applications cloud native dans les domaines de l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et du Big Data.

Le stockage objet est de plus en plus déployé sur des architectures en mode flash, système désormais en passe de devenir le stockage primaire des applications modernes. L’environnement cloud native exige de l’adaptabilité, de la portabilité et de l’efficacité - autant d’attributs que les solutions de stockage traditionnelles actuelles peinent à proposer. ARTESCA est LA première solution de cette catégorie dans l’industrie, conçue spécifiquement pour les développeurs tout en répondant aux exigences de sécurité des entreprises du secteur privé et public.

Grâce à ARTESCA, les fournisseurs d’applications et les équipes DevOps pourront aisément gérer les données des infrastructures de stockage où qu’elles soient et sans l’obligation de devenir des experts du stockage. À la différence des autres solutions de stockage du marché, ARTESCA est :

• Simple et agile : ARTESCA est simple à installer, ne nécessite aucune compétence Linux, et peut démarrer avec un seul serveur, puis évoluer au fil du temps.

• Véritablement destiné aux professionnels : ARTESCA est adaptative et évolutive. Une console unique permet de contrôler les données multi-cloud, la gestion des flux de données, les API et les recherches de métadonnées utilisateurs mais et également d’accéder aux informations analytiques. Des “erasure codes” à deux niveaux assurent une excellente protection des données tout en offrant une sécurisation optimale.

• Nativement Cloud : ARTESCA permet aux entreprises du secteur privé et public d’évoluer vers un environnement moderne, cloud native, axé sur les applications, orienté Kubernetes, de la périphérie au datacenter et au cloud

• Conçue pour un stockage objet moderne : ARTESCA est une solution de stockage primaire rapide et axée sur les applications, adaptée aux nouveaux et futurs workloads, et capable d’offrir des performances élevées avec une latence extrêmement faible et un débit de plusieurs dizaines de Go/s afin de répondre aux besoins des applications utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, le Big Data et l’Edge Computing. Sa conception exclusivement pilotée par des API permet en outre une automatisation complète des opérations.

Scality propose ARTESCA sur un modèle de licence de type cloud public, avec des options d’abonnement sur un, trois ou cinq ans, pour un prix à partir de 3 150 euros par an, incluant la maintenance logicielle. ARTESCA est disponible au catalogue HPE dans le cadre d’un accord de commercialisation exclusive de six mois et également sous la forme de services cloud via l’offre GreenLake de HPE.