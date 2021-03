Scality double les performances de son système fichiers scale-out RING8

mars 2021 par Marc Jacob

Les entreprises ou organisations, quelles qu’elles soient, doivent disposer d’un plan de reprise d’activité “prêt à l’emploi”, afin de tirer pleinement profit de leurs déploiements cloud en entreprise et auprès de leurs fournisseurs de services. Tout en garantissant un coût total de possession (TCO) aussi faible que possible. Pour répondre à ces exigences, Scality a renforcé son système de fichiers évolutif (SOFS) et a uniformisé la gestion et la supervision de son système de stockage fichiers et objets RING8.

Cette version intègre des améliorations opérationnelles significatives en particulier pour les déploiements à l’échelle du pétaoctet - elle propose des solutions géo-distribuées pour les charges de travail applicatives basées sur des fichiers lourds, et simplifie les tâches des administrateurs de stockage grâce à la fonctionnalité « pointer-cliquer ».

D’autres améliorations complètent cette mise à jour de RING8, notamment :

• La continuité des opérations et la protection contre les sinistres - Les entreprises génèrent des charges de travail applicatives à base de fichiers très lourds pour l’analytique des données massives, la sauvegarde et la protection des données, et l’imagerie médicale (PACS/VNA). Celles-ci exigent une disponibilité maximale du système et des données d’où la nécessité de proposer des solutions géo-distribuées. En renforçant encore davantage les capacités déjà puissantes de son système de fichiers géo-distribué, RING permet désormais à ces entreprises de disposer de la continuité des opérations et de la protection contre les sinistres requises par ces charges de travail conséquentes.

• Des indicateurs d’utilisation détaillés pour la facturation et la rétrofacturation - Cette version propose une nouvelle surveillance optimisée de l’utilisation et du reporting pour les données de performance (ops, bande passante), ainsi que des indicateurs de capacité pour les déploiements multi-locataires. Les fournisseurs de services et les entreprises qui déploient RING pour proposer des services cloud ont ainsi accès à des analyses et un reporting basés sur la consommation, leur permettant alors de proposer un système de facturation/rétrofacturation détaillés.

• Une vitesse et une simplicité d’utilisation optimisées - Pensée aussi pour les administrateurs, cette version accentue également la simplification du provisionnement des volumes NFS et SMB, la gestion des ACL partagées, et des tâches de supervision grâce à l’automatisation et à des actions pilotées par IU. Prometheus, célèbre API et outil de supervision open source, est également pris en charge. L’objectif de toutes ces améliorations est de faire gagner du temps et de réduire les coûts opérationnels associés à la gestion des stockages de données à grande échelle.