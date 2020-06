Scality devient membre fondateur de la nouvelle fondation Linux

juin 2020 par Marc Jacob

Scality annonce son statut d’adhérent fondateur de la SODA Foundation, une communauté open source élargie sous l’égide de la Fondation Linux. En tant que membre fondateur, Scality s’allie à Fujitsu, IBM et Sony entre autres, pour accélérer l’innovation et relever les défis de la gestion de données dans des environnements cloud, périphérie (Edge) et cœur de réseau multiples pour les utilisateurs finaux.

L’éventail des défis auxquels les utilisateurs finaux font face aujourd’hui a accru la complexité de gestion des données. Les données sont dispersées en divers endroits, y compris dans des silos propriétaires. Le risque de failles de sécurité augmente de jour en jour et les centres de données s’appuient souvent sur des solutions de gestion de données hétérogènes. Aujourd’hui, la gestion des données est de plus en plus complexe et demande de plus en plus de temps aux DSI et aux équipes informatiques. Les membres de la SODA Foundation élaborent un cadre commun pour promouvoir la normalisation et les bonnes pratiques, afin de simplifier la gestion et d’unifier les pools de stockage. La SODA Foundation a annoncé hier qu’elle allait inclure des logiciels open source et plusieurs normes pour intégrer ses efforts sur différentes plateformes, et ainsi soutenir ses objectifs d’autonomie et de mobilité des données pour les utilisateurs finaux.

Scality a publié de nombreux projets sous licence Apache 2.0, comme par exemple MetalK8s, une distribution Kubernetes open source optimisée « bare-metal » (serveur non-partagé) qui simplifie les déploiements sur site. Par ailleurs la société continue d’innover avec Zenko, ainsi qu’avec de nouvelles initiatives de gestion de données dans le Cloud. En plus de la SODA Foundation, Scality est activement impliquée dans plusieurs communautés open source depuis des années, notamment CNCF, la Fondation Linux et OpenStack. Ses ingénieurs ont contribué à de nombreux projets en amont et exploitent un grand cluster OpenStack utilisant une distribution tierce.