Scality ARTESCA disponible sur VMware Marketplace

juin 2021 par Marc Jacob

VMware Marketplace permet aux clients de découvrir et de déployer des solutions tierces compatibles et validées pour les environnements VMware. Après validation, les partenaires peuvent aisément publier leurs solutions destinées aux clients VMware à travers leurs plateformes. Ainsi les clients peuvent accéder à ces solutions directement depuis leur environnement cloud, tout en profitant des avantages de fonctions telles que les notifications, le reporting, et l’analyse.

Scality ARTESCA redéfinit le stockage objet à l’ère des nouvelles données. Il s’agit d’une plateforme à la fois simple et agile, mais aussi très évolutive, capable de répondre à la fois aux besoins des petites structures (edge) et aux déploiements à grande échelle dans le cœur ou dans le cloud, le tout avec la disponibilité et la durabilité exigées par les entreprises. ARTESCA répond aux besoins du stockage persistant cloud natif des applications en conteneurs développées et déployées par les entreprises. ARTESCA est le résultat de l’expertise éprouvée et des solides connaissances de Scality.