Scaleway recrute Liam Boogar-Azoulay en tant que VP Marketing

mai 2021 par Marc Jacob

L’équipe de Scaleway se renforce avec l’arrivée de Liam Boogar-Azoulay en tant que VP Marketing. Liam Boogar-Azoulay, précédemment directeur marketing chez 360Learning, MadKudu et Algolia, est fraîchement nommé VP Marketing, avec comme mission de renforcer l’équipe marketing et accompagner la croissance de Scaleway ainsi que son expansion à l’international. Il va piloter les équipes existantes de Product Marketing et Digital Marketing, ainsi que des nouvelles équipes Content Marketing et Developer Relations.