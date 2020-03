Scaleway propose gratuitement la solution de visioconférence open source et souveraine, Jitsi, pendant toute la durée de la crise COVID-19

mars 2020 par Marc Jacob

« Les échanges et communications à distance sont devenus une nécessité de première importance avec la pandémie. Scaleway se mobilise pour permettre à chacun de garder le contact avec ses proches, de maintenir son activité, d’échanger avec ses clients, de rencontrer ses patients ou de préparer ses examens avec d’autres étudiants. Nous déploierons un maximum de ressources informatiques aussi bien serveurs que réseau, pour permettre à la solution d’accueillir des centaines de milliers d’utilisateurs simultanés si besoin. Cette solution souveraine (hébergement 100% national) sera également proposée en version dédiée pour répondre aux urgences de plusieurs administrations qui ont elles aussi un besoin vital de maintenir une très grande quantité d’échanges sécurisés. Nous espérons que ce service pour nos clients de par le monde, nos concitoyens et nos institutions renforce nos liens et notre solidarité dans les épreuves actuelles, tout en évitant le repli sur soi et l’isolement là où plus que jamais nous devons rester unis », explique Yann Lechelle, CEO de Scaleway.

Cette annonce constitue une première étape chez Scaleway pour participer à l’effort souverain permettant d’assurer la continuité des services régaliens dont les besoins en communication à distance se révèlent aujourd’hui colossaux et pour lesquels la scalabilité naturelle des cloud providers apporte une réponse dans des délais réduits.

Découvrir la plateforme : https://ensemble.scaleway.com

Pour faciliter l’utilisation de Jitsi, des tutoriels sont disponibles : https://www.scaleway.com/en/docs/se... et https://www.scaleway.com/en/docs/in....

Un Webinaire sera également proposé le 26 mars à 18h pour répondre aux questions des utilisateurs.