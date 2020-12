Scaleway propose Block Storage en Pologne

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Scaleway renforce ses offres Public Cloud disponibles dans le datacenter de Varsovie (pl-waw-1) pour accompagner la demande croissante des clients en Europe centrale et de l’Est. La disponibilité de Block Storage va permettre aux utilisateurs d’héberger des applications à latence critique et de bénéficier d’une haute redondance à pl-waw-1.

Dès le lancement de pl-waw-1 en septembre, Scaleway s’était engagé à fournir rapidement, en plus des gammes d’instances et d’object storage, tous les services standards de son écosystème cloud public. Block Storage vient ainsi rejoindre les bases de données managées, Container Registry et le Load Balancer déjà proposés à Varsovie. Kapsule, l’offre de Kubernetes managée, y sera le prochain produit Scaleway déployé.

Block Storage est proposé via un modèle de tarification de 0,08 € HT par Go par mois.